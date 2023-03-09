В Лізі конференцій проходять перші матчі 1/8 фіналу, пише 24 канал. Українська команда вже залишила цей турнір, на минулій стадії плей-офф Дніпро-1 поступився путівкою АЕКу з Ларнаки.

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Самим кіпріотами випав у суперники грізний Вест Хем. У першому матчі лондонці здобули комфортну перемогу на виїзді. Дублем відзначився Майкл Антоніо, який перед грою відзначився кумедною участю у флешмобі.

Також виїзного успіху домоглась і Ніцца. Французи в Кишиневі мінімально переграли Шериф. А ось ще один з фаворитів турніру Вільярреал не зміг подолати на виїзді Андерлехт. А у вівторок облажався Лаціо, який вдома поступився АЗ.

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Всі результати 1/8 фіналу Ліги конференцій 2022-2023:

Лаціо (Італія) – АЗ (Нідерланди) 1:2

АЕК (Кіпр) – Вест Хем (Англія) 0:2

Андерлехт (Бельгія) – Вільярреал (Іспанія) 1:1

Шериф (Молдова) – Ніцца (Франція) 0:1