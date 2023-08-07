В групповом этапе Лиги чемпионов выступают 32 команды. 26 из них получат путевки напрямую. Еще за шесть мест соревнуются команды в квалификации. Пока были сыграны лишь первые два раунда, поэтому некоторые команды еще ожидает третий раунд квалификации и плей-офф, победители которого и выйдут в групповой этап Лиги чемпионов.

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Украина в Лиге чемпионов будет представлена только донецким Шахтером, сразу стартующим с группового этапа турнира. Серебряный призер украинского первенства Днепр-1 вылетел во втором раунде квалификации, по сумме двух матчей уступив греческому Панатинаикосу. Так что продолжит выступление в квалификации Лиги Европы.

Однако в квалификации Лиги чемпионов продолжают выступать украинские футболисты. Владислав Кочергин выступает за польский Ракув. А Богдан Михайличенко только летом стал новичком хорватского Динамо Загреб. Есть еще и Руслан Малиновский, выступающий за французский Олимпик Марсель, однако он не попал в заявку команды на третий раунд квалификации. Поэтому, по всей вероятности, вскоре сменит команду.

7 августа в швейцарском Ньйоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Следовательно, команды украинцев узнали имена потенциальных соперников. Однако следует отметить, что клубам украинцев еще предстоит пройти своих соперников в третьем раунде квалификации.

Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Слован Братислава / Маккаби Хайфа – Янг Бойз

Антверпен – АЭК / Динамо Загреб

Ракув / Арис Лимассол – Копенгаген / Спарта

Клаксвик / Мольде – Олимпия / Галатасарай

Рейнджерс / Серветт - ПСВ / Штурм

Брага / Бачка-Топола – Панатинаикос / Марсель

Матчи этой стадии состоятся 22 или 23 августа. Ответные матчи запланированы на 29 и 30 августа.