Вспомнив ряд голов: Лига Европы поздравила с днем рождения звезду Динамо и Шахтера

Второй самый престижный турнир Европы решил поздравить с именинами Жуниора Мароэса. Бразильско-украинский форвард запомнился рядом голов.

Лига Европы поздравила Жуниора Мораэса с его 36-летием. В общей сложности форвард заколотил в рамках этого турнира 16 голов.

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Тот, кто умеет забивать

Лига Европы воспользовалась случаем и отметила день рождения натурализованного украинского форварда Жуниора Мораэса. Второй самый престижный турнир Европы сделал нарезку забитых голов нападающего в рамках турнира. В видео присутствуют голы Мораэса как в футболке киевского Динамо, так и донецкого Шахтера. Форвард в ЛЕ забивал таким клубам, как Лацио, Вольсбург и другим.

Бразильско-украинский нападающий в свое время успел поиграть за ряд коллективов. В частности, Мораэс защищал цвета Сантуса (Бразилия), Глории (Румыния), донецкого Металлурга и Шахтера, ЦСКА (Болгария), киевского Динамо и Тяньцзиня (Китай). В настоящее время форвард выступает за бразильский Коринтиас.

Кстати, фанаты киевского Динамо довольно больно восприняли, что Мораэс после выступлений за "бело-синих" решил защищать цвета донецкого Шахтера. На одном из матчей между украинскими грандами болельщики столичного клуба повесили куклу, на которую была одета футболка Мораэса.

В 2019 году Жуниору Мораэсу предложили стать частью сборной Украины, нападающий же в свою очередь приглашение принял. За главную команду страны он провел 11 поединков, в которых сумел отличиться одним забитым голом.

Нарезка голов Жуниора Мораэса в ЛЕ: