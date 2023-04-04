Ліга Європи привітала Жуніора Мораеса з його 36-літтям. Загалом форвард заколотив у рамках цього турніру 16 голів.

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Той, хто вміє забивати

Ліга Європи скористалася нагодою та відзначила день народження натуралізованого українського форварда Жуніора Мораеса. Другий найпрестижніший турнір Європи зробив нарізку забитих голів нападника в рамках турніру. У відео присутні голи Мораеса як у футболці київського Динамо, так і донецького Шахтаря. Форвард у ЛЄ забивав таким клубам як Лаціо, Вольсбург та іншим.

Бразильсько-український нападник свого часу встиг пограти за низку колективів. Зокрема Мораес захищав кольори Сантуса (Бразилія), Глорії (Румунія), донецького Металурга та Шахтаря, ЦСКА (Болгарія), київського Динамо та Тяньцзіня (Китай). Наразі форвард виступає за бразильський Корінтіас.

До речі, фанати київського Динамо досить боляче сприйняли те, що Мораес після виступів за "біло-синіх" вирішив захищати кольори донецького Шахтаря. На одному з матчів між українськими грандами вболівальники столичного клуба повісили ляльку, на яку була одягнута футболка Мораеса.

У 2019-му році Жуніору Мораесу запропонували стати частиною збірної України, нападник ж у свою чергу запрошення прийняв. За головну команду країни він провів 11 поєдинків, у яких зміг відзначитися одним забитим голом.

Нарізка голів Жуніора Мораеса в ЛЄ: