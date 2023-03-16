Кто вышел в 1/4 финала Лиги Европы: соперники, даты матчей и жеребьевка

В четверг, 16 марта, стали известны все участники четвертьфиналов Лиги Европы сезона 2022/23. Восемь команд продолжат борьбу за почетный трофей.

Еврокубковые турниры сезона 2022/23 вышли на финишную прямую. Стали известны восемь участников четвертьфинальных поединков Лиги Европы.

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К сожалению, единственный представитель Украины выбыл из турнира на стадии 1/8 финала Лиги Европы. Донецкий Шахтер позорно проиграл нидерландскому Фейенорду со счетом 1:7 и по сумме двух матчей уступил дорогу команде Арне Слота. Далее турнир продолжится без участника от Украины.

Все результаты 1/8 финала:

Фенербахче (Турция) – Севилья (Испания) 0:2 / 1:0

Фрайбург (Германия) – Ювентус (Италия) 0:1 / 0:2

Бетис (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) 1:4 / 0:1

Фейеноорд (Нидерланды) – Шахтер (Украина) 1:1 / 7:1

– Шахтер (Украина) Сен-Жилуаз (Бельгия) – Унион (Германия) 3:3

Ференцварош (Венгрия) – Байер (Германия) 0:2

Арсенал (Англия) – Спортинг (Португалия) 2:2

Реал Сосьедад (Испания) – Рома (Италия) 0:2

Кто вышел в 1/4 финала:

Фейеноорд (Нидерланды)

Ювентус (Италия)

Манчестер Юнайтед (Англия)

Севилья (Испания)

Жеребьевка четвертьфинальных и полуфинальных пар Лиги Европы состоится 17 марта. Первые четвертьфинальные матчи состоятся 13 апреля 2023 года, ответные – 20 апреля. Обладатель Лиги Европы определится 31 мая на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.