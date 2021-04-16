Как клубы выходили в полуфинал Лиги Европы
Без неожиданностей завершились четвертьфинальные матчи в Лиге Европы. Наибольшее внимание было приковано к матчу итальянской Ромы и нидерландского Аякса, который держал в напряжении болельщиков до последней минуты встречи.
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Легче всего путевка в 1/2 финала турнира досталась Арсеналу. Лондонский клуб дома сыграл вничью (1:1) с чешской Славией, а вот во второй игре команде Микеля Артеты не было равных. "Канониры" за 24 минуты забили в ворота соперника три гола, а уже во втором тайме поставили громкую точку в ответном матче (0:4).
Другой английский клуб Манчестер Юнайтед тоже без проблем добыл свой счастливый билет в полуфинал Лиги Европы. "Красные дьяволы" в двух матчах с одинаковым счетом одолели испанскую Гранаду" 2:0.
Один из двух клубов Испании таки прошел в следующий круг. Вильярреал, выбивший киевское Динамо из турнира, в двух матчах переиграл неуступчивое загребское Динамо. По сумме двух встреч – 3:1 в пользу испанцев.
Самое интересное противостояние было между Ромой и Аяксом. Эта пара была сформирована из равных соперников. Команда Паулу Фонсеки в Нидерландах одержала победу со счетом 1:2, которая позволила "волкам" во второй игре сыграть вничью 1:1 и выйти в полуфинал Лиги Европы.
Кто вышел в 1/2 финала
- Рома
- Манчестер Юнайтед
- Арсенал
- Вильярреал
Полуфинальные пары
- Вильярреал – Арсенал
- Манчестер Юнайтед – Рома