Як клуби виходили у півфінал Ліги Європи

Без несподіванок завершились чвертьфінальні матчі у Лізі Європи. Найбільша увага була прикута до матчу італійської Роми та нідерландського Аякса, який тримав у напрузі вболівальників до останньої хвилини зустрічі.

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Найлегше путівка в 1/2 фіналу турніру дісталась Арсеналу. Лондонський клуб вдома зіграв внічию (1:1) з чеською Славією, а от у другій грі команді Мікеля Артети не було рівних. "Каноніри" за 24 хвилини наколотили у ворота суперника три голи, а вже у другому таймі поставили гучну крапку у матчі-відповіді (0:4).

Інший англійський клуб Манчестер Юнайтед теж без проблем здобув свій щасливий білет у півфінал Ліги Європи. "Червоні дияволи" у двох матчах з однаковим рахунком здолали іспанську Гранаду" 2:0.

Один з двох клубів Іспанії таки пройшов у наступне коло. Вільярреал, який вибив київське Динамо з турніру, у двох матчах переграв непоступливе загребське Динамо. За сумою двох зустрічей – 3:1 на користь іспанців.

Найцікавіше протистояння було між Ромою та Аяксом. Ця пара була сформована з рівних суперників. Команда Паулу Фонсеки у Нідерландах здобула перемогу з рахунком 1:2, яка дозволила "вовкам" у другій грі зіграти внічию 1:1 та вийти у півфінал Ліги Європи.

Хто вийшов в 1/2 фіналу

Рома

Манчестер Юнайтед

Арсенал

Вільярреал

Півфінальні пари

Вільярреал – Арсенал

Манчестер Юнайтед – Рома

Перші зустрічі заплановані на 29 квітня, а матчі-відповіді відбудуться 6 травня.