Стартуют матчем с Лацио: календарь Динамо в новом формате Лиги Европы

Киевское Динамо будет единственным представителем Украины во втором по престижности еврокубковом турнире. "Бело-синих" ожидают восемь матчей основного этапа розыгрыша Лиги Европы.

В пятницу, 30 августа, состоялась жеребьевка Лиги Европы, которая с сезона-2024/2025 будет иметь новый формат. Своих восьми соперников узнала команда Александра Шовковского.

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Даты матчей ЛЕ с участием Динамо

По итогам жеребьевки Динамо достались следующие оппоненты: Рома (Италия)

Лацио (Италия), Ференцварош (Венгрия), Реал Сосьедад (Испания), Виктория Плзень (Чехия), Хоффенхайм (Германия), РФШ (Латвия), Галатасарай (Турция). Свой первый матч действующий вице-чемпион УПЛ сыграет против римских "орлов" 25 сентября.

Отметим, что шесть туров будет сыграно в 2024 году, а два последних – в январе 2025 года. Поединком против латвийской РФШ, который состоится 30 января, Динамо завершит групповой этап Лиги Европы.

Календарь матчей Динамо в Лиге Европы

25 сентября 2024 года. 22:00. Динамо – Лацио

3 октября 2024 года. 19:45. Хоффенхайм – Динамо

24 октября 2024 года. 19:45. Рома – Динамо

7 ноября 2024 года. 22:00. Динамо – Ференцварош

28 ноября 2024 года. 19:45. Динамо – Виктория Плзень

12 декабря 2024. 22:00. Реал Сосьедад – Динамо

21 января 2025. 17:30. Галатасарай – Динамо

30 января 2025 года. 22:00. Динамо – РФШ



Календарь матчей Динамо в Лиге Европы-2024/2025 / Фото из соцсетей киевского клуба

Напомним, что, по правилам нового формата, восемь лучших клубов из всех участников Лиги Европы пробьются в 1/8 финала турнира. Команды, которые займут с 9-го по 24-е места будут бороться за путевку в следующий раунд через стыковые поединки. Другие клубы окончательно вылетают из еврокубков.