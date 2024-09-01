У п'ятницю, 30 серпня, відбулося жеребкування Ліги Європи, яка з сезону-2024/2025 матиме новий формат. Своїх восьми суперників дізналася команда Олександра Шовковського.

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Дати матчів ЛЄ за участю Динамо

За підсумком жеребкування Динамо дісталися наступні опоненти: Рома (Італія)

Лаціо (Італія), Ференцварош (Угорщина), Реал Сосьєдад (Іспанія), Вікторія Плзень (Чехія), Хоффенхайм (Німеччина), РФШ (Латвія), Галатасарай (Туреччина). Свій перший матч чинний віцечемпіон УПЛ зіграє проти римських "орлів" 25 вересня.

Зазначимо, що шість турів буде зіграно у 2024 році, а два останні – у січні 2025 року. Поєдинком проти латвійської РФШ, який відбудеться 30 січня, Динамо завершить груповий етап Ліги Європи.

Календар матчів Динамо в Лізі Європи

25 вересня 2024. 22:00. Динамо – Лаціо

3 жовтня 2024. 19:45. Хоффенхайм – Динамо

24 жовтня 2024. 19:45. Рома – Динамо

7 листопада 2024. 22:00. Динамо – Ференцварош

28 листопада 2024. 19:45. Динамо – Вікторія Плзень

12 грудня 2024. 22:00. Реал Сосьєдад – Динамо

21 січня 2025. 17:30. Галатасарай – Динамо

30 січня 2025. 22:00. Динамо – РФШ



Календар матчів Динамо в Лізі Європи-2024/2025 / Фото з соцмереж київського клубу

Нагадаємо, що, за правилами нового формату, вісім найкращих клубів зі всіх учасників Ліги Європи проб'ються до 1/8 фіналу турніру. Команди, які посядуть з 9-го по 24-те місця будуть боротись за путівку в наступний раунд через стикові поєдинки. Інші клуби остаточно вилітають із єврокубків.