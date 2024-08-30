Итальянский вояж в гости к Довбыку: с кем сыграет Динамо в Лиге Европы

Вслед за донецким Шахтером своих соперников по еврокубкам узнает киевское Динамо. Жеребьевка основного раунда Лиги Европы стартует 30 августа в 14:00 (по киевскому времени).

Розыгрыш Лиги Европы, как и Лиги чемпионов и Лиги конференций приобрел новый формат розыгрыша. Участие в основном раунде примет 36 клубов, пишет 24 Канал.

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В какой корзине Динамо попало в Лигу чемпионов

Жеребьевка ЛЕ сформирует единую таблицу. Перед процедурой жребия все команды были разделены на 4 корзины по 9 клубов (в зависимости от клубного рейтинга). Киевское Динамо попало в третью корзину к Карабаху, Галатасарая, Виктории Пльзень, Буде-Глимта, Юниона Сен-Жилуаза, Лудогорца, Мидтьюлланда и Мальме.

Все корзины во время жеребьевки

Корзина 1: Рома (Италия) Манчестер Юнайтед (Англия), Порту (Португалия), Аякс (Нидерланды), Рейнджерс (Шотландия), Айнтрахт (Германия), Лацио (Италия), Тоттенхэм (Англия) и Славия Прага (Чехия)

Рома (Италия) Манчестер Юнайтед (Англия), Порту (Португалия), Аякс (Нидерланды), Рейнджерс (Шотландия), Айнтрахт (Германия), Лацио (Италия), Тоттенхэм (Англия) и Славия Прага (Чехия) Корзина 2: Реал Сосьедад (Испания), АЗ Алкмаар (Нидерланды), Брага (Португалия), Олимпиакос (Греция), Лион (Франция), ПАОК (Греция), Фенербахче (Турция), Маккаби Тель-Авив (Израиль) и Ференцварош (Венгрия).

Реал Сосьедад (Испания), АЗ Алкмаар (Нидерланды), Брага (Португалия), Олимпиакос (Греция), Лион (Франция), ПАОК (Греция), Фенербахче (Турция), Маккаби Тель-Авив (Израиль) и Ференцварош (Венгрия). Корзина 3: Карабах (Азербайджан), Галатасарай (Турция), Виктория Пльзень (Чехия), Буде-Глимт (Норвегия), Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия), Динамо Киев (Украина), Лудогорец (Болгария), Мидтьюлланд (Дания) и Мальме (Швеция),

Карабах (Азербайджан), Галатасарай (Турция), Виктория Пльзень (Чехия), Буде-Глимт (Норвегия), Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия), Лудогорец (Болгария), Мидтьюлланд (Дания) и Мальме (Швеция), Корзина 4: Атлетик Бильбао (Испания), Хоффенхайм (Германия), Ницца (Франция), Андерлехт (Бельгия), Твенте (Нидерланды), Бешикташ (Турция), ФКСБ Стяуа (Румыния), РФШ (Латвия) и Эльфсборг (Швеция)

Соперники Динамо Киев в Лиге Европы

Рома (Италия)

Лацио (Италия)

Ференцварош (Венгрия)

Реал Сосьедад (Испания)

Виктория Пльзень (Чехия)

Хоффенхайм (Германия)

РФШ (Латвия)

Все результаты жеребьевки

Результаты жеребьевки основного раунда Лиги Европы / Фото ЛЕ

Каждая команда проведет матчи против двух других клубов из каждой корзины. Одна игра будет домашней, вторая – выездной. Всего в основном раунде Лиги Европы будет сыграно 8 туров:

1-й тур: 25–26 сентября 2024 года

2-й тур: 3 октября 2024 года

3-й тур: 24 октября 2024 года

4-й тур: 7 ноября 2024 года

5-й тур: 28 ноября 2024 года

6-й тур: 12 декабря 2024 года

7-й тур: 23 января 2025 года

8-й тур: 30 января 2025 года

8 лучших клубов пробьются в 1/8 финала соревнований. Команды, которые займут с 9-го по 24-е места будут бороться за путевку в следующий раунд через стыковые поединки. Другие клубы напрямую вылетают из еврокубков.