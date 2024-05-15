Третья бронза в истории: Кривбасс обеспечил себе место в Лиге Европы 2024-2025
Команда Юрия Вернидуба досрочно гарантировала себе бронзовые награды в УПЛ. Это позволило Кривбассу в третий раз в истории попасть в еврокубки.
Кубок Украины 2023-2024 подошел к завершению. В финальном матче в Ровно победителем турнира стал донецкий Шахтер, который переиграл Ворсклу со счетом 2:1, пишет 24 Канал.
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Третий заход Кривбасса
Таким образом, путевка в Лигу Европы от Украины стала вакантной, ведь Шахтер уже обеспечил себе выход в Лигу чемпионов. Поэтому место во втором по рангу еврокубка получит бронзовый призер УПЛ.
За два тура до финиша третье место в чемпионате Украины обеспечил себе криворожский Кривбасс. Подопечные Вернидуба опережают Днепр-1 на шесть очков и имеют преимущество по личным встречам.
Для Кривбасса это уже третья бронза чемпионата в истории. Ранее криворожане становились третьими в 1999 и 2000 годах. В Лиге Европы "красно-белые" будут стартовать с третьего квалификационного раунда.
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Для прохода в основную стадию Кривбассу необходимо будет пройти двух соперников. Если криворожане вылетят в третьем раунде отбора, то попадут в раунд плей-офф Лиги конференций. Тогда для попадания в основной турнир надо все равно будет пройти одного оппонента.
Кривбасс в еврокубках:
- для Кривбасса это будет третий сезон в еврокубках
- прошлой два раза криворожане выступали в Кубке УЕФА
- в сезоне 1999-2000 команда прошла азербайджанский Шамкыр (3:0, 2:0), но во втором круге вылетела от Пармы (0:3, 2:3)
- в свою очередь Кубок УЕФА 2000-2001 завершился для Кривбасса уже на первой стадии
- криворожане дважды уступили французскому Нанту (0:1, 0:5)
- своего первого соперника в сезоне 2024-2025 Кривбасс узнает 22 июля