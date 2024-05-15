Кубок Украины 2023-2024 подошел к завершению. В финальном матче в Ровно победителем турнира стал донецкий Шахтер, который переиграл Ворсклу со счетом 2:1, пишет 24 Канал.

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Третий заход Кривбасса

Таким образом, путевка в Лигу Европы от Украины стала вакантной, ведь Шахтер уже обеспечил себе выход в Лигу чемпионов. Поэтому место во втором по рангу еврокубка получит бронзовый призер УПЛ.

За два тура до финиша третье место в чемпионате Украины обеспечил себе криворожский Кривбасс. Подопечные Вернидуба опережают Днепр-1 на шесть очков и имеют преимущество по личным встречам.

Для Кривбасса это уже третья бронза чемпионата в истории. Ранее криворожане становились третьими в 1999 и 2000 годах. В Лиге Европы "красно-белые" будут стартовать с третьего квалификационного раунда.

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Для прохода в основную стадию Кривбассу необходимо будет пройти двух соперников. Если криворожане вылетят в третьем раунде отбора, то попадут в раунд плей-офф Лиги конференций. Тогда для попадания в основной турнир надо все равно будет пройти одного оппонента.

Кривбасс в еврокубках: