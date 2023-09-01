Лига Европы: результаты жеребьевки группового этапа

В Лиге Европы определились команды, сыграющие на групповом этапе. 1 сентября состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона 2023/2024.

В Лиге Европы выступят 32 команды. Ни один украинский клуб не смог пробиться в групповой этап. Днепр-1 проиграл в третьем раунде квалификации, а Заря – в раунде плей-офф.

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Все команды перед жеребьевкой поделили на четыре корзины в соответствии с их рейтингами.

Во время жеребьевки в каждую группу попадали по одной команде из каждой корзины. Едва ли не единственное ограничение во время жеребьевки – в одну группу не могли попасть команды из одного чемпионата. А также если в Лиге Европы выступают две команды из одной страны, они попадали в разные половины – одна команда могла попасть в группу A, B, C или D, то другая – в одну из групп E, F, G или H.

Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы

Группа A: Вест Хэм, Олимпиакос, Фрайбург, Бачка Топола

Группа B: Аякс, Марсель, Брайтон, АЕК (Афины)

Группа C: Рейнджерс, Бетис, Спарта, Арис

Группа D: Аталанта, Спортинг, Штурм, Ракув

Группа E: Ливерпуль, ЛАСК, Унион Сен-Жилуаз, Тулуза

Группа F: Вильярреал, Ренн, Маккаби (Хайфа), Панатинаикос

Группа G: Рома, Славія, Шериф, Серветт

Группа H: Байер, Карабах, Мольде, Гакен

Первый тур группового этапа сыграют 21 сентября.