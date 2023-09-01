В Лізі Європи виступлять 32 команди. Жоден український клуб не зумів пробитися до групового етапу. Дніпро-1 програв у третьому раунді кваліфікації, а Зоря – у раунді плей-офф.

До теми Ліга чемпіонів: результати жеребкування групового етапу

Усі команди перед жеребкуванням поділили на чотири кошики відповідно до їх рейтингів.

Під час жеребкування в кожну групу потрапляли по одній команді з кожного кошика. Чи не єдине обмеження під час жеребкування – в одну групу не могли потрапити команди з одного чемпіонату. А також якщо в Лізі Європи виступають дві команди з однієї країни, то вони потрапляли в різні половини – одна команда могла потрапити в групу A, B, C чи D, то інша – в одну з груп E, F, G чи H.

Результати жеребкування групового етапу Ліги Європи

Група A: Вест Хем, Олімпіакос, Фрайбург, Бачка Топола

Група B: Аякс, Марсель, Брайтон, АЕК (Афіни)

Група C: Рейнджерс, Бетіс, Спарта, Аріс

Група D: Аталанта, Спортінг, Штурм, Ракув

Група E: Ліверпуль, ЛАСК, Уніон Сен-Жилуаз, Тулуза

Група F: Вільярреал, Ренн, Маккабі (Хайфа), Панатінаїкос

Група G: Рома, Славія, Шериф, Серветт

Група H: Баєр, Карабах, Мольде, Гакен

Перший тур групового етапу зіграють 21 вересня.