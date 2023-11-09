Украина не имеет своего представителя в Лиге Европы, но не остается незамеченной. Сразу в трех европейских клубах выступают украинцы, сообщает 24 Канал.

Стоит увидеть Вдохновил вызов Реброва: дебютант сборной Украины забил в Лиге Европы – яркое видео

Выступления украинцев в Лиге Европы

Речь идет Владислава Кочергина (Ракув), Максима Таловерова из ЛАСКа и голкипера Шерифа Максима Коваля.

Не обошлось в этом туре без гола от одного из украинцев. Максим Таловеров ярко отметил дебютный вызов в сборную Украины Сергея Реброва. 23-летний футболист вышел в старте ЛАСКа и в первом тайме удвоил преимущество хозяев поля 2:0. Таловеров лучше сыграл на втором этаже после розыгрыша углового и забил свой первый гол в футболке австрийского клуба.

Относительно украинского вратаря Коваля, Максим дважды пропустил от Серветта, а поединок закончился выездным поражением Шерифа 2:1. Хотя его команда забила в свои ворота, а в конце поединка еще и получила два удаления.

Кочергин вышел в старте Ракува, но удаление уже на 12-й минуте сломало игру для гостей. Владислав провел на поле 62 минуты и был заменен Ледерманом. Спортинг в каждом из таймов расстроил голкипера и одержал победу 2:1.

Аякс – Брайтон 0:2

Голы: Фати, 15, Адингра, 53

Аякс – Брайтон: видеообзор матча

Карабах – Байер 0:1

Гол: Бонифейс, 90+3 (п)

Видеообзор встречи Карабах – Байер

ЛАСК – Рояль Унион 3:0

Голы: Хорват, 25, Таловеров, 45+4, Жюль, 77

Видеообзор игры ЛАСК – Рояль Унион

Маккаби Хайфа – Вильярреал 1:2

Голы: Сек, 32 – Баэна, 83, Серлот, 87

Нереализованный пенальти: Тригерос, 38 (Вильярреал)

Маккаби Хайфа – Вильярреал: видеообзор матча

Ренн – Панатинаикос 3:1

Голы: Ридер, 9, Салах, 65, Бла, 70 (п) – Йоаннидис, 34

Удаление: Белосьян, 33 (Ренн)

Ренн – Панатинаикос: видеообзор матча

Серветт – Шериф 2:1

Голы: Северен, 12 (авт), Рулье, 84, Бедия, 90 (п)

Удаление: Зоури, 90+1, Кики, 90+8 (оба – Шериф)

Серветт – Шериф: видеообзор поединка

Славия Прага – Рома 2:0

Голы: Юречко, 50, Масопуст, 74

Видеообзор матча Славия Прага – Рома

Тулуза – Ливерпуль 3:2

Голы: Доннум, 36, Даллинга, 58, Кассерес, 74 (авт.), Магри, 76 – Диогу Жота, 89

Тулуза – Ливерпуль: видеообзор матча

Аталанта – Штурм 1:0

Голы: Дьимсити, 50

Аталанта – Штурм: видеообзор матча

Бетис – Арис 4:1

Голы: Иглесиас, 34, Руибаль, 64, Рока, 79, Ез Абде, 90+5 – Браун, 84

Видеообзор матча Бетис – Арис

Вест Хэм – Олимпиакос 1:0

Гол: Пакета, 75

Вест Хэм – Олимпиакос: видеообзор игры

Геккен – Молде 1:3

Голы: Хрстич, 65 – Хульбрансен, 16, Эриксен, 24, 86

Видеообзор матча Геккен – Молде

Рейнджерс – Спарта Прага 2:1

Голы: Данилу, 12, Кентвелл, 20 – Гараслін, 77

Рейнджерс – Спарта Прага: видеообзор

Спортинг – Ракув 2:1

Голы: Хонсалвеш, 14 (п), 52 (п) – Рундич, 71

Удаление: Раковицан, 12 (Ракув)

Видеообзор Спортинг – Ракув

Фрайбург – Бачка-Топола 5:0

Голы: Рель, 24, Эггештейн, 56, Вайпсгаупт, 69, Адаму, 80, Доан, 90+2

Видеообзор Фрайбург – Бачка-Топола

АЭК – Марсель 0:2

Голы: Мбемба, 25, Сарр, 90+3

АЭК – Марсель: видеообзор встречи