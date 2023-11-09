Украина не имеет своего представителя в Лиге Европы, но не остается незамеченной. Сразу в трех европейских клубах выступают украинцы, сообщает 24 Канал.
Стоит увидеть Вдохновил вызов Реброва: дебютант сборной Украины забил в Лиге Европы – яркое видео
Выступления украинцев в Лиге Европы
Речь идет Владислава Кочергина (Ракув), Максима Таловерова из ЛАСКа и голкипера Шерифа Максима Коваля.
Не обошлось в этом туре без гола от одного из украинцев. Максим Таловеров ярко отметил дебютный вызов в сборную Украины Сергея Реброва. 23-летний футболист вышел в старте ЛАСКа и в первом тайме удвоил преимущество хозяев поля 2:0. Таловеров лучше сыграл на втором этаже после розыгрыша углового и забил свой первый гол в футболке австрийского клуба.
Относительно украинского вратаря Коваля, Максим дважды пропустил от Серветта, а поединок закончился выездным поражением Шерифа 2:1. Хотя его команда забила в свои ворота, а в конце поединка еще и получила два удаления.
Кочергин вышел в старте Ракува, но удаление уже на 12-й минуте сломало игру для гостей. Владислав провел на поле 62 минуты и был заменен Ледерманом. Спортинг в каждом из таймов расстроил голкипера и одержал победу 2:1.
Аякс – Брайтон 0:2
Голы: Фати, 15, Адингра, 53
Аякс – Брайтон: видеообзор матча
Карабах – Байер 0:1
Гол: Бонифейс, 90+3 (п)
Видеообзор встречи Карабах – Байер
ЛАСК – Рояль Унион 3:0
Голы: Хорват, 25, Таловеров, 45+4, Жюль, 77
Видеообзор игры ЛАСК – Рояль Унион
Маккаби Хайфа – Вильярреал 1:2
Голы: Сек, 32 – Баэна, 83, Серлот, 87
Нереализованный пенальти: Тригерос, 38 (Вильярреал)
Маккаби Хайфа – Вильярреал: видеообзор матча
Ренн – Панатинаикос 3:1
Голы: Ридер, 9, Салах, 65, Бла, 70 (п) – Йоаннидис, 34
Удаление: Белосьян, 33 (Ренн)
Ренн – Панатинаикос: видеообзор матча
Серветт – Шериф 2:1
Голы: Северен, 12 (авт), Рулье, 84, Бедия, 90 (п)
Удаление: Зоури, 90+1, Кики, 90+8 (оба – Шериф)
Серветт – Шериф: видеообзор поединка
Славия Прага – Рома 2:0
Голы: Юречко, 50, Масопуст, 74
Видеообзор матча Славия Прага – Рома
Тулуза – Ливерпуль 3:2
Голы: Доннум, 36, Даллинга, 58, Кассерес, 74 (авт.), Магри, 76 – Диогу Жота, 89
Тулуза – Ливерпуль: видеообзор матча
Аталанта – Штурм 1:0
Голы: Дьимсити, 50
Аталанта – Штурм: видеообзор матча
Бетис – Арис 4:1
Голы: Иглесиас, 34, Руибаль, 64, Рока, 79, Ез Абде, 90+5 – Браун, 84
Видеообзор матча Бетис – Арис
Вест Хэм – Олимпиакос 1:0
Гол: Пакета, 75
Вест Хэм – Олимпиакос: видеообзор игры
Геккен – Молде 1:3
Голы: Хрстич, 65 – Хульбрансен, 16, Эриксен, 24, 86
Видеообзор матча Геккен – Молде
Рейнджерс – Спарта Прага 2:1
Голы: Данилу, 12, Кентвелл, 20 – Гараслін, 77
Рейнджерс – Спарта Прага: видеообзор
Спортинг – Ракув 2:1
Голы: Хонсалвеш, 14 (п), 52 (п) – Рундич, 71
Удаление: Раковицан, 12 (Ракув)
Видеообзор Спортинг – Ракув
Фрайбург – Бачка-Топола 5:0
Голы: Рель, 24, Эггештейн, 56, Вайпсгаупт, 69, Адаму, 80, Доан, 90+2
Видеообзор Фрайбург – Бачка-Топола
АЭК – Марсель 0:2
Голы: Мбемба, 25, Сарр, 90+3
АЭК – Марсель: видеообзор встречи