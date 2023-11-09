Україна немає свого представника у Лізі Європи, але не залишається непоміченою. Одразу у трьох європейських клубах виступають українці, повідомляє 24 Канал.

Варто побачити Надихнув виклик Реброва: дебютант збірної України забив у Лізі Європи – яскраве відео

Виступи українців у Лізі Європи

Мова йде Владислава Кочергіна (Ракув), Максима Таловєрова із ЛАСКа та голкіпера Шерифа Максима Коваля.

Не обійшлось у цьому турі і без голу від одного з українців. Максим Таловєров яскраво відсвяткував дебютний виклик у збірну України Сергія Реброва. 23-річний футболіст вийшов у старті ЛАСКа та у першому таймі подвоїв перевагу господарів поля 2:0. Таловєров найкраще зіграв на другому поверсі після розіграшу кутового та забив свій перший гол у футболці австрійського клубу.

Щодо українського воротаря Коваля, то Максим двічі пропустив від Серветта, а поєдинок закінчився виїзною поразкою Шерифа 2:1. Хоча його команда забила у власні ворота, а на наприкінці поєдинку ще й отримала два вилучення.

Аякс – Брайтон 0:2

Голи: Фаті, 15, Адінгра, 53

Аякс – Брайтон: відеоогляд матчу

Карабах – Баєр 0:1

Гол: Боніфейс, 90+3 (п)

Відеоогляд зустрічі Карабах – Баєр

ЛАСК – Рояль Уніон 3:0

Голи: Хорват, 25, Таловєров, 45+4, Жуль, 77

Відеоогляд гри ЛАСК – Рояль Уніон

Маккабі Хайфа – Вільярреал 1:2

Голи: Сек, 32 – Баена, 83, Серлот, 87

Нереалізований пенальті: Трігерос, 38 (Вільярреал)

Маккабі Хайфа – Вільярреал: відеоогляд матчу

Ренн – Панатінаїкос 3:1

Голи: Рідер, 9, Салах, 65, Бла, 70 (п) – Йоаннідіс, 34

Вилучення: Белосян, 33 (Ренн)

Ренн – Панатінаїкос: відеоогляд матчу

Серветт – Шериф 2:1

Голи: Северен, 12 (авт), Рульє, 84, Бедія, 90 (п)

Вилучення: Зоурі, 90+1, Кікі, 90+8 (обидва – Шериф)

Серветт – Шериф: відеоогляд поєдинку

Славія Прага – Рома 2:0

Голи: Юречко, 50, Масопуст, 74

Відеоогляд матчу Славія Прага – Рома

Тулуза – Ліверпуль 3:2

Голи: Доннум, 36, Даллінга, 58, Кассерес, 74 (авт.), Магрі, 76 – Діогу Жота, 89

Тулуза – Ліверпуль: відеоогляд матчу

Аталанта – Штурм 1:0

Голи: Дьїмсіті, 50

Аталанта – Штурм: відеоогляд матчу

Бетіс – Аріс 1:0

Голи: Іглесіас, 34

Відеоогляд матчу Бетіс – Аріс

Вест Хем – Олімпіакос

Голи:

Вест Хем – Олімпіакос: відеоогляд гри

Геккен – Молде 0:2

Голи: Гульбрандсен, 16, Еріксен, 24

Відеоогляд матчу Геккен – Молде

Рейнджерс – Спарта Прага 2:0

Голи: Данілу, 12, Кентвелл, 20

Рейнджерс – Спарта Прага: відеоогляд

Спортінг – Ракув 2:0

Голи: Гонсалвеш, 14 (п), 52 (п)

Вилучення: Раковіцан (Ракув), 13

Відеоогляд Спортінг – Ракув

Фрайбург – Бачка-Топола 2:0

Голи: Рель, 24, Еггештайн, 56

Відеоогляд Фрайбург – Бачка-Топола

АЕК – Марсель 0:1

Голи: Мбемба, 25

АЕК – Марсель: відеоогляд зустрічі