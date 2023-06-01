Севилья в седьмой раз стала победительницей Лиги Европы: видеообзор матча с Ромой

Испанский клуб сумел продолжить свою магию и еще раз выиграть решающий матч за второй по значимости еврокубок. Победить подопечных Жозе Моуриньо позволила серия пенальти.

В венгерском Будапеште определился первый обладатель еврокубка в сезоне 2022-2023. В финале Лиги Европы сошлись Рома и Севилья, пишет 24 канал.

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В основное время команды обменялись голами, хотя де-факто оба мяча забили игроки Ромы. Дибала открыл счет, но Манчини забил автогол после перерыва. Поэтому, как и два прошлых решающих поединка ЛЕ, игра затянулась на 120 минут и серию пенальти.

Рома не сломала магию Севильи

В итоге победителем Лиги Европы стала Севилья, которая была успешнее в "лотерее". В ее составе никто ошибся, тогда как за Рому не забили Манчини и Ибаньез. Для Севильи это уже седьмой Кубок УЕФА в истории, являющийся рекордом для этого турнира.

Ранее андалусийцы одолевали в решающих матчах Мидлсбро (2006), Эспаньол (2007), Бенфику (2014), Днепр (2015), Ливерпуль (2016) и Интер (2020). Кроме того, "нервененсе" вышли в Лигу чемпионов, где при жеребьевке окажутся в первой корзине.

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Жозе Моуриньо снова мимо Лиги чемпионов

А вот Роми поражение в финале Лиги Европы не позволило получить пропуск в главный турнир Европы. Из-за чемпионата подопечные Моуриньо этого сделать не смогли, поэтому сыграют в Лиге Европы или Лиге конференций.

Кроме того, Жозе Моуриньо впервые проиграл в финале еврокубка. Ранее "Особый" принимал Кубок УЕФА во главе Порту в 2003 году, а также Манчестер Юнайтед – в 2017-м. Также были Лига чемпионов по Порту (2004) и Интером (2010), а также Лига конференций с Ромой (2022).

Видеообзор матча Севилья – Рома: