Результаты 2 тура Лиги Европы 2023-2024: драма Брайтона, разгром от Ромы и унижение украинца

Европейские клубы продолжают борьбу за второй по рангу еврокубок. Вашему вниманию - все результаты и видеообзоры матчей второго матча соревнования.

В четверг, 5 октября, в Лиге Европы 2023-2024 состоялись матчи второго тура групповой стадии, пишет 24 канал. Вашему вниманию – все результаты игрового дня.

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Центральные игры дня

Тур прошёл без серьезных сенсаций. В одной из центральных игр Брайтон устроил камбэк в игре с Марселем, вырвав ничью с 0:2. Другие же представители Англии победили – Вест Хэм был сильнее Фрайбурга, а Ливерпуль одолел бельгийский Юнион со счетом 2:0.

Большими разгромами отличились Рома и Славия. Команда Жозе Моуриньо забила четыре "сухих" мяча Серветту (Швейцария). В свою очередь, чехи разнесли Шериф (6:0). Обидно, что эти шесть голов пропустил украинский вратарь молдаван Максим Коваль.

Как выступили украинцы

Также еще двое украинцев неудачно отыграли свои матчи в Лиге Европы. Ракув минимально уступил австрийскому Штурму и продолжает уходить без очков. За поляков 75 минут отыграл Владислав Кочергин.

Так же проиграл свой матч и вышедший с первых минут в составе ЛАСКа Максим Таловеров. Австрийцы минимально уступили на выезде французской Тулузе.

Группа А

Фрайбург – Вест Хэм 1:2 (Саллаи, 49 – Пакета, 8, Агер, 66)

Бачка-Топола – Олимпиакос 2:2 (Джаковац, 63, Пантович, 90 – Масурас, 16, Поденсе, 57)

Группа B

Марсель – Брайтон 2:2 (Мбемба, 19, Верету, 20 – Гросс, 54, Жоау Педру, 88 (пен))

АЕК Афины – Аякс 1:1 (Вида, 75 – Бергвейн, 30 (пен))

Группа C

Бетис – Спарта 2:1 (Диау, 9, Иско, 79 – Бирманчевич, 3)

Арис Лимассол – Рейнджерс 2:1 (Мукета-Мусунда, 9, Бабичка, 59 – Сима, 70)

Группа D

Спортинг – Аталанта 1:2 (Декереш, 76 – Скальвини, 33, Руджери, 43)

Ракув – Штурм 0:1 (Вик, 24)

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Группа E

Ливерпуль – Юнион Сен-Жиллуаз 2:0 (Гравенберх, 44, Жота, 90+2)

Тулуза – ЛАСК 1:0 (Суасо, 31)

Группа F

Вильярреал – Ренн 1:0 (Серлот, 36)

Маккаби Хайфа – Панатинаикос 0:0

Группа G

Рома – Серветт 4:0 (Лукаку, 21, Белотти, 46, 59, Пеллегрини, 52)

Славия – Шериф 6:0 (Хитил, 4, 71, Огбу, 7, Гарананга, 39 (аг), Шранц, 47, Доудера, 58)

Группа H

Мельде – Байер 1:2 (Брейвик, 87 – Фримпонг, 14, Телла, 18