Успех Кочергина, проход Брайтона и Ренна, разгром Олимпиакоса: все результаты 5 тура Лиги Европы

Фрайбург уничтожил греков, а команда Роберто Де Дзерби вышла в плей-офф. Вашему вниманию – все результаты в Лиге Европы от 30 ноября.

В четверг, 30 ноября, в Лиге Европы проходят матчи 5-го тура групповой стадии сезона 2023-2024. Еще в прошлом туре досрочно в плей-офф вышли Аталанта и Байер, пишет 24 канал.

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Участие в матчах ЛЕ примут трое украинцев. Первым на поле вышел Владислав Кочергин в составе польского Ракува, борющегося за переход в плей-офф Лиги конференций.

В бою с прямым конкурентом Штурмом полякам необходима была победа и они смогли ее вырвать на исходе встречи благодаря голу Йебоа. Ракув догнал в таблице австрийцев, но уступает им разницу мячей. В последнем туре поляки будут принимать Аталанту.

На вечерний слот запланированы матчи с участием Максима Таловерова и Максима Коваля. Первый в составе Ласка сыграет против Ливерпуля, а второй будет играть за Шериф против Славии.

Из других результатов раннего слота следует выделить разгромную победу Фрайбурга над Олимпиакосом, выведшую немцев вместе с Вест Хэмом в плей-офф. Также уже обеспечили проход дальше Брайтон и две французские команды - Марсель и Ренн.

Группа А

Фрайбург – Олимпиакос 5:0 (Грегоречь, 3, 8, 36, Силдилья, 42, Доан, 77)

(Грегоречь, 3, 8, 36, Силдилья, 42, Доан, 77) Бачка-Топола – Вест Хэм 0:1 (Соучек, 89)

Группа B

АЕК – Брайтон 0:1 (Жоау Педру, 55 (пен))

(Жоау Педру, 55 (пен)) Марсель – Аякс

Группа C

Спарта – Бетис 1:0 (Горослин, 54)

(Горослин, 54) Рейнджерс – Арис

Группа D

Аталанта – Спортинг 1:1 (Скамакка, 23 – Эдвардс, 56)

(Скамакка, 23 – Эдвардс, 56) Штурм – Ракув 0:1 (Йебоа, 81)

Группа E

Ливерпуль – ЛАСК

Тулуза – Унион Сен-Жиллуаз

Группа F

Маккаби Хайфа – Ренн 0:3 (Террье, 29, Гуири, 47, Ридер, 90+3)

(Террье, 29, Гуири, 47, Ридер, 90+3) Вильярреал – Панатинаикос

Группа G

Серветт – Рома

Шериф – Славия

Группа H