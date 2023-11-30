В четверг, 30 ноября, в Лиге Европы проходят матчи 5-го тура групповой стадии сезона 2023-2024. Еще в прошлом туре досрочно в плей-офф вышли Аталанта и Байер, пишет 24 канал.
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Участие в матчах ЛЕ примут трое украинцев. Первым на поле вышел Владислав Кочергин в составе польского Ракува, борющегося за переход в плей-офф Лиги конференций.
В бою с прямым конкурентом Штурмом полякам необходима была победа и они смогли ее вырвать на исходе встречи благодаря голу Йебоа. Ракув догнал в таблице австрийцев, но уступает им разницу мячей. В последнем туре поляки будут принимать Аталанту.
На вечерний слот запланированы матчи с участием Максима Таловерова и Максима Коваля. Первый в составе Ласка сыграет против Ливерпуля, а второй будет играть за Шериф против Славии.
Из других результатов раннего слота следует выделить разгромную победу Фрайбурга над Олимпиакосом, выведшую немцев вместе с Вест Хэмом в плей-офф. Также уже обеспечили проход дальше Брайтон и две французские команды - Марсель и Ренн.
Группа А
- Фрайбург – Олимпиакос 5:0 (Грегоречь, 3, 8, 36, Силдилья, 42, Доан, 77)
- Бачка-Топола – Вест Хэм 0:1 (Соучек, 89)
Группа B
- АЕК – Брайтон 0:1 (Жоау Педру, 55 (пен))
- Марсель – Аякс
Группа C
- Спарта – Бетис 1:0 (Горослин, 54)
- Рейнджерс – Арис
Группа D
- Аталанта – Спортинг 1:1 (Скамакка, 23 – Эдвардс, 56)
- Штурм – Ракув 0:1 (Йебоа, 81)
Группа E
- Ливерпуль – ЛАСК
- Тулуза – Унион Сен-Жиллуаз
Группа F
- Маккаби Хайфа – Ренн 0:3 (Террье, 29, Гуири, 47, Ридер, 90+3)
- Вильярреал – Панатинаикос
Группа G
- Серветт – Рома
- Шериф – Славия
Группа H
- Хеккен – Байер
- Мельде – Карабах