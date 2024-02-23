Успех Трубина, проход Милана и драма в Риме: все результаты 1/16 финала Лиги Европы 2023-2024
Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы. Среди них не будет украинских клубов, поскольку Шахтер вылетел от Марселя. Впрочем без нашего представителя турнир не останется.
22 февраля в Лиге Европы 2023-2024 проходят ответные матчи 1/16 финала. В восьми парах определяются победители, которые выйдут в 1/8 финала, пишет 24 канал.
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Украину будет представлять только Трубин
Среди участников этой стадии был и донецкий Шахтер. Команда Марино Пушича после "домашней" ничьей не смогла дать бой Марселю и выезде и уступила 1:3. Таким образом, "горняки" прекратили свой путь в еврокубках.
А вот Бенфика, где выступает экс-игрок дончан Анатолий Трубин, свою дуэль с Тулузой смогла выиграть. В первой игре португальцы вырвали победу в компенсированное время, а уже на поле французов отстояли нулевую ничью. На счету украинца аж шесть сейвов.
Из португальцев дальше прошел и Спортинг, а вот Брага была близка к камбэку в игре с Карабахом. Однако азербайджанцы в экстратайме завоевали путевку дальше.
Провал французов
К слову, Марсель остается единственным французским клубом в Лиге Европы. Ренн переиграл Милан, но не смог компенсировать выездные 0:3. Ланс же в экстратаймах уступил Фрайбургу.
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Напряженной получилась и дуэль Фейеноорда и Ромы, которые уже третий евросезон подряд пересекаются в плей-офф еврокубков. Прошлые два раза римляне праздновали успех, этот же раз после традиция не изменилась – Рома прошла дальше благодаря серии пенальти.
Все результаты ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы
- МАРСЕЛЬ (Франция) – ШАХТЕР (Украина) 3:1 (первый матч – 2:2)
Голы: Обамеянг, 23, Сарр, 74, Кондогбия, 81 – Судаков, 12 (пен)
- ТУЛУЗА (Франция) – БЕНФИКА (Португалия) 0:0 (первый матч – 1:2)
- РЕНН (Франция) – МИЛАН (Италия) 3:2 (первый матч – 0:3)
Голы: Бурижо, 11, 54 (пен), 68 (пен) – Йович, 22, Леау, 58.
- РОМА (Италия) – ФЕЕНОРД (Нидерланды) 1:1, пен – 4:2 (первый матч – 1:1)
Голы: Пеллегрини, 15 – Хименес, 5.
- ФРАЙБУРГ (Германия) – ЛАНС (Франция) 3:2 (первый матч – 0:0)
Голы: Шаллаи, 68, 90+3, Грегорич, 99 – Коста, 28, Ваи, 45+2.
- СПАРТА (Чехия) – ГАЛАТАСАРАЙ (Турция) 4:1 (первый матч – 2:3)
Голы: Пресиадо,8, Туци, 74, Гараслин, 80, Кухта, 90+6 – Бардакчи, 16.
- СПОРТИНГ (Португалия) – ЯНГ БОЙЗ (Швейцария) 1:1 (первый матч – 3:1)
Гол: Дьокереш, 13 – Ганвула, 84 (пен).
- КАРАБАХ (Азербайджан) – БРАГА (Португалия) 2:3 (первый матч – 4:2)
Голы: Силва, 102, Ахундзаде, 120+2 – Фернандес, 70, Джало, 83, Банза, 115 (пен).
Жеребьевка 1/8 финала состоится уже 23 февраля в Ньоне в штаб-квартире УЕФА. Распределение на сеяных и несеяных будет следующим:
- СЕЯНЫЕ: Ливерпуль, Брайтон, Вест Хэм, Байер, Вильярреал, Аталанта, Славия, Рейнджерс.
- НЕСИЯНИ: Милан, Рома, Марсель, Фрайбург, Бенфика, Спортинг, Спарта, Карабах.