МЮ устроил цирк с Севильей, успех Фейеноорда: результаты и видео голов 1/4 финалу Лиги Европы

Манчестер Юнайтед должен был выигрывать поединок против испанцев, но привез себе два автогола в конце матча. Рассказываем о том, как прошли четвертьфинальные игры ЛЕ.

В четверг, 13 апреля, проходят матчи 1/4 финала Лиги Европы. Во втором по рангу еврокубке остались восемь команд, которые и разыграют между собой трофей, пишет 24 канал.

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На минувшей стадии из турнира вылетел Шахтер, разгромно уступивший Фейеноорду (1:1 / 1:7). Голландцы же вышли в четвертьфинале на итальянскую Рому. Именно с этой командой подопечные Арне Слота в прошлом году играли в финале Лиги конференций.

Тогда минимальную победу праздновали римляне. В этот раз первый поединок подарил победу Фейеноорду. Матч в Роттердаме прошел при равной игре, но моменты Ромы выглядели острее. Они даже пенальти не реализовали.

Фейеноорд же переломил игру после перерыва и смог забить единственный гол в игре. Это Вифферу удался эффектный выстрел из-за пределов штрафной. Таким образом, обидчики Шахтера получили минимальное преимущество перед ответным матчем в Риме.

Видеообзор матча Фейеноорд – Рома:

Центральным матчем тура можно было бы назвать битву Манчестер Юнайтед и Севильи. Впрочем, испанцы хоть и выигрывали шесть раз этот турнир, сейчас находятся в кризисе.

Поэтому для манкунианцев не должно быть не сложно преодолеть андалусийцев на своем поле даже дублирующим составом. Героем встречи мог стать Марсель Забитцер, оформивший дубль в течение семи минут в первом тайме.

Впрочем, МЮ сам придумал себе проблемы в конце матча, забив два автогола. Сначала Маласия срезал мяч в свои ворота после прострела от Наваса. А на второй компенсированной минуте после удара головой от Эн-Несири под мяч неудачно подставился Магуйар. От англичанина снаряд и залетел в ворота, подарив ничью Севилье.

Видеообзор матча Манчестер Юнайтед – Севилья:

А вот в матче Байер – Унион произошла неожиданность. Скромный бельгийский клуб, которого мало кто ожидал увидеть на этой стадии, смог взять ничью в Леверкузене.

Благодаря Бонифейсу бельгийцы в начале второго тайма вышли вперед, вингер элегантно положил мяч в угол ворот Градецки. В дальнейшем Байер прижал Унион к воротам и смог выжать ничью. Вирц точно пробил в нижний угол из-за пределов площадки.

Видеообзор матча Байер – Унион:

В последнем матче дня Ювентус смог переиграть лиссабонский Спортинг. Португальцы в прошлой стадии выбили лондонский Арсенал, поэтому не считались явным аутсайдером в битве с туринцами.

Более того, гости даже имели игровое преимущество и чаще били по воротам Юве. Но удача все же улыбнулась итальянцам, победный мяч на 73 минуте провел защитник Гатти, первым в чужой площадке разобравшийся в суматохе.

Видеообзор матча Ювентус – Спортинг:

Все матчи 1/4 финала Лиги Европы:

Фейеноорд – Рома 1:0 (Виффер, 54)

(Виффер, 54) Манчестер Юнайтед – Севилья 2:2 (Забитцер, 14, 21 – Маласия, 85 автогол, Магуайр, 90+2 автогол)

(Забитцер, 14, 21 – Маласия, 85 автогол, Магуайр, 90+2 автогол) Байер – Унион Сен-Жиллуаз 1:1 (Вирц, 83 – Бонифейс, 51)

(Вирц, 83 – Бонифейс, 51) Ювентус – Спортинг 1:0 (Гатти, 73)

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Ответные матчи пройдут через неделю. 20 апреля. В полуфинале МЮ или Севилья сыграют против Ювентуса или Спортинга. В свою очередь Фейеноорду или Роме будет противостоять Байер или Унион. Финал турнира состоится 31 мая в Будапеште.