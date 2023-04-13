Феєнорд – Рома 1:0

Гол: Віффер, 54.

У четвер, 13 квітня, проходять матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. У другому за рангом єврокубку залишились вісім команд, які і розіграють між собою трофей, пише 24 канал.

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На минулій стадії з турніру вилетів Шахтар, який розгромно поступився Феєнорду (1:1 / 1:7). Голандці ж вийшли у чвертьфіналі на італійську Рому. Саме з цією командою підопічні Арне Слота минулого року грали у фіналі Ліги конференцій.

Тоді мінімальну перемогу святкували римляни. Цього разу перший поєдинок подарував перемогу Феєнорду. Матч у Роттердамі пройшов за рівної гри, але моменти Роми виглядали гострішими. Вони навіть пенальті не реалізували.

Феєнорд же переломив гру після перерви і зміг забити єдиний гол у грі. Це Віфферу вдався ефектний постріл з-за меж карного майданчика. Таким чином кривдники Шахтаря отримали мінімальну перевагу перед матчем-відповіддю у Римі.

Відео голу Віффера:

Також у чвертьфіналі Ліги Європи зійдуться наступні пари (початок – о 22:00 за київським часом):

Манчестер Юнайтед – Севілья

Баєр – Уніон Сен-Жиллуаз

Ювентус – Спортінг

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У півфіналі МЮ або Севілья зіграють проти Ювентуса чи Спортінга. У свою чергу Феєнорду або Ромі буде протистояти Баєр чи Уніон. Фінал турніру пройде 31 травня у Будапешті.