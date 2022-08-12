Днепр-1 дебютирует в еврокубках: кто станет соперником в Лиге Европы

Подопечные Александра Кучера узнали своего первого оппонента на евроарене. Днепряне сыграют с вице-чемпионом Кипра в борьбе за путевку в групповую стадию Лиги Европы

В четверг, 11 августа, в Лиге Европы и Лиге Конференций прошли поединки третьего квалификационного раунда. Украина потеряла еще один клуб в еврокубках, сообщает 24 канал. После вылета Ворсклы от АИКа, Лигу Конференций покинула и Заря. Минимальной победы в первом поединке не хватило луганчанам для прохода в Университете. Ответный матч уверенно выиграли румыны.

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Теперь же в еврокубках остаются Шахтер и Динамо в Лиге чемпионов, а также Днепр-1 – в Лиге Европы. Для команды Александра Кучера это будет дебютный сезон на международной арене.

Команда начнет свой путь с раунда плей-офф ЛЕ. 11 августа определился соперник днепрян. Им стал кипрский АЕК из города Ларнака. Команда преодолела барьер в виде сербского Партизана (2:1, 2:2) и вышла на украинцев.

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Когда и где матчи

Первая игра будет номинально "домашней" для днепрян и пройдет 18 августа в словацком городе Кошице. Начало – в 20:00 по киевскому времени. В свою очередь ответный матч в Ларнаке назначен на 25 августа. Время – то же самое.

Победитель дуэли выйдет в дебютный для себя групповой раунд Лиги Европы. Проигравший тоже не останется без евроосени, поскольку опустится в Лигу Конференций.

Украина в еврокубках 2022-2023: