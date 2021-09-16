16 вересня відбулися 15 з 16 матчів групового етапу Ліги Європи. Один з матчів відбувся за день до цього – 15 вересня російський Спартак вдома зіграв проти польської Легії та програв. У цьому матчі за варшавський клуб зіграв українець Ігор Харатін.

Спартак – Легія 0:1

Гол: Кастраті, 90+1

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Захисник Ігор Пластун відіграв весь матч проти данської команди. Гра закінчилася внічию.

Мідтьюлланн – Лудогорець 1:1

Голи Ісаксен, 3 – Деспотов

Вийшов у стартовому складі і Олександр Зубков на матч проти Баєра. Ференцварош першим забив в дебюті зустрічі. От тільки втримати перемогу не вдалося – поразка на виїзді.

Баєр – Ференцварош 2:1

Голи: Паласіос, 37, Вірц, 69 – Ммає, 8

Андрій Ярмоленко матч в Хорватії розпочав на лаві для запасних. І вийшов на заміну вже наприкінці зустрічі, замінивши автора першого голу. Але і українець момент забити теж мав, правда не використав

Динамо (Загреб) – Вест Хем 0:2

Голи: Антоніо, 22, Райс, 50

Локомотив – Марсель 1:1

Голи: Анджорін, 89 – Ундер, 59 (пен)

Вилучення: Тікнізян, 58 (Локомотив)

Галатасарай – Лаціо 1:0

Гол: Стракоша, 67 (авт)

Бетіс – Селтік 4:3

Голи:Міранда, 32, Хуанмі, 35, 53, Іглесіас, 51 – Аєті, 15, Юранович, 27, Ралстон, 87

Рапід – Генк 0:1

Гол: Онуачу, 90+2

Црвена Звезда – Брага 2:1

Голи: Родич, 75, Катай, 85 (пен.) – Галено, 76