Дуэт немецких грандов: каких соперников получили "горняки" в обновленной Лиге чемпионов

Состоялась жеребьевка обновленного розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Своих соперников получил единственный представитель от Украины –донецкий Шахтер.

"Горняки" попали во вторую корзину перед стартом жеребьевки. Также в этой корзине были следующие клубы: Байер, Атлетико, Аталанта, Ювентус, Бенфика, Арсенал, Брюгге и Милан, сообщает 24 Канал.

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Соперники чемпиона Украины

Накануне нетрадиционной жеребьевки футболисты Шахтера поделились своими мыслями относительно желаемых соперников.

Кого хотели получить игроки Шахтера: смотрите видео

В этом сезоне команды не были поделены на квартеты путем жеребьевки. 36 клубов, которые предварительно были поделены на 4 корзины по 9 команд (в зависимости от клубного рейтинга), сформируют единую таблицу. Команды сыграют по два матча против двух соперников из каждой корзины. Один матч будет дома, а второй – в гостях.

Топ-8 лучших клубов продолжат борьбу за трофей Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Клубы, которые займут с 9-го по 24-е места, будут играть стыковые матчи. Другие команды, занявшие с 25-го по 36-е места вылетают из еврокубков.

Первая корзина: Реал, Манчестер Сити, Бавария, ПСЖ, Ливерпуль, Интер, Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг, Барселона.

Реал, Манчестер Сити, Бавария, ПСЖ, Ливерпуль, Интер, Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг, Барселона. Вторая корзина: Байер, Атлетико, Аталанта, Ювентус, Бенфика, Арсенал, Брюгге, Шахтер , Милан.

Байер, Атлетико, Аталанта, Ювентус, Бенфика, Арсенал, Брюгге, , Милан. Третья корзина: Фейенорд, Спортинг, ПСВ, Зальцбург, Янг Бойз, Селтик, Динамо Загреб, Лилль, Црвена Звезда.

Фейенорд, Спортинг, ПСВ, Зальцбург, Янг Бойз, Селтик, Динамо Загреб, Лилль, Црвена Звезда. Четвертая корзина: Слован Братислава, Монако, Спарта Прага, Астон Вилла, Болонья, Жирона, Штутгарт, Штурм Грац, Брест.

Результаты жеребьевки

Донецкому Шахтеру из первой корзины достались в соперники: мюнхенская Бавария (сыграют дома) и дортмундская Боруссия (выездной матч),

Из второй корзины "горняки" сыграют с итальянской Аталантой и лондонским Арсеналом. А из третьего и четвертого против Янг Бойз, ПСВ, Брест и Болоньи.

Расписание матчей Лиги чемпионов 2024/25 будет объявлено в субботу, 31 августа.