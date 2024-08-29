"Гірники" потрапили у другий кошик перед стартом жеребкування. Також у цьому кошику були наступні клуби: Баєр, Атлетіко, Аталанта, Ювентус, Бенфіка, Арсенал, Брюгге та Мілан, повідомляє 24 Канал.

Варто дізнатись Революційний сезон: результати жеребкування основного раунду Ліги чемпіонів-2024/2025

Суперники чемпіона України

Напередодні нетрадиційного жеребкування футболісти Шахтаря поділились своїми думками щодо бажаних суперників.

Кого хотіли отримати гравці Шахтаря: дивіться відео

Цього сезону команди не були поділені на квартети шляхом жеребкування. 36 клубів, які попередньо були поділені на 4 кошики по 9 команд (залежно від клубного рейтингу), сформують єдину таблицю. Команди зіграють по два матчі проти двох суперників із кожного кошика. Один матч буде вдома, а другий – у гостях.

Топ-8 найкращих клубів продовжать боротьбу за трофей Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу. Клуби, які займуть із 9-го по 24-те місця, будуть грати стикові матчі. Інші команди, які посіли із 25-го по 36-те місця вилітають із єврокубків.

Перший кошик: Реал, Манчестер Сіті, Баварія, ПСЖ, Ліверпуль, Інтер, Боруссія Дортмунд, РБ Лейпциг, Барселона.

Реал, Манчестер Сіті, Баварія, ПСЖ, Ліверпуль, Інтер, Боруссія Дортмунд, РБ Лейпциг, Барселона. Другий кошик: Баєр, Атлетіко, Аталанта, Ювентус, Бенфіка, Арсенал, Брюгге, Шахтар , Мілан.

Баєр, Атлетіко, Аталанта, Ювентус, Бенфіка, Арсенал, Брюгге, , Мілан. Третій кошик: Феєнорд, Спортінг, ПСВ, Зальцбург, Янг Бойз, Селтік, Динамо Загреб, Лілль, Црвєна Звєзда.

Феєнорд, Спортінг, ПСВ, Зальцбург, Янг Бойз, Селтік, Динамо Загреб, Лілль, Црвєна Звєзда. Четвертий кошик: Слован Братислава, Монако, Спарта Прага, Астон Вілла, Болонья, Жирона, Штутгарт, Штурм Грац, Брест.

Результати жеребкування

Донецькому Шахтарю з першого кошику дісталися в суперники: мюнхенська Баварія (зіграють вдома) та дортмундська Борусія (виїзний матч),

З другого кошика "гірники" зіграють з італійської Аталантою та лондонським Арсеналом. А з третього та четвертого проти Янг Бойз, ПСВ, Брест та Болоньї.

Розклад матчів Ліги чемпіонів 2024/25 буде оголошений у суботу, 31 серпня.