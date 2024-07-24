Киевляне разгромно победили белградский Партизан со счетом 6:2 в первом матче в Люблине. Александр Шовковский оценил игру своих подопечных и победу над сербским коллективом.

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Шовковский об игре Динамо

Тренер киевлян Александр Шовковский заявил, что команда проявила свой характер, который помог команде одержать уверенную победу над Партизаном и увеличить шансы на проход в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов.

"Есть еще ответный матч, поэтому будем продолжать готовиться к нему в том же направлении, что и к этой игре. Будем смотреть и разбирать первый матч, анализировать собственные ошибки, без которых футбола не бывает. Но самое главное – это старание, которое было на поле, наши наработки, ребята выполняли установку на игру, и теперь имеем довольно неплохой результат перед ответным матчем,

– заявил Шовковский.

Коуч Динамо ответил на вопрос об отсутствии Александра Тымчика. Шовковский сказал, что к сожалению игрок травмировался во время сборов и сейчас занимается восстановлением. Все в команде ждут пока игрок сможет вернуться к тренировкам.

Шовковский также поблагодарил болельщиков за поддержку в Люблине. Тренер сказал, что хоть он и полностью не мог насладиться атмосферой из-за того, что был сконцентрирован на матче, но он почувствовал ауру, которую создали фанаты.



Об уверенном старте сезона для Динамо Александр Владимирович сказал, что все сложилось так как и договаривались с ребятами перед матчем.

Я ничего не буду говорить о тех тактических установках, которые мы пытались донести в отношении соперника, ведь у нас впереди еще ответный матч, но в целом ребята выполнили все, о чем мы просили. Что больше всего понравилось, что даже подарив оппонентам пенальти, мои подопечные не стушевались, продолжили придерживаться плана на игру. Как бы ни складывался матч, мы должны быть до финального свистка сконцентрированными,

– сказал Шовкоский.

Второй матч между Партизаном и Динамо состоится 31 июля в 21:00 (по киевскому времени) в Белграде. Победитель пары встретится с вице-чемпионом Шотландии футбольным клубом Рейнджерс в третьем раунде квалификации к групповому этапу Лиги чемпионов.