Кияни розгромно перемогли белградський Партизан з рахунком 6:2 у першому матчі в Любліні. Олександр Шовковський оцінив гру своїх підопічних та перемогу над сербським колективом.

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Шовковський про гру Динамо

Тренер киян Олександр Шовковський заявив, що команда проявила свій характер, який допоміг команді здобути впевнену перемогу над Партизаном і збільшити шанси на прохід в наступний раунд кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Є ще матч-відповідь, тож будемо продовжувати готуватися до нього в тому ж напрямку, що й до цієї гри. Будемо дивитися та розбирати перший матч, аналізувати власні помилки, без яких футболу не буває. Але найголовніше – це старання, яке було на полі, наші напрацювання, хлопці виконували установку на гру, й тепер маємо доволі непоганий результат перед матчем-відповіддю,

– заявив Шовковський.

Коуч Динамо відповів на питання про відсутність Олександра Тимчика. Шовковський сказав, що на жаль гравець травмувся під час зборів та зараз займається відновленням. Усі в команді чекають поки гравець зможе повернутись до тренувань.

Шовковський також подякував вболівальникам за підтримку в Любліні. Тренер сказав, що хоч він і повністю не міг насолодитись атмосферою через те, що був сконцентрований на матчі, але він відчув ауру, яку створили фанати.



Про впевнений старт сезону для Динамо Олександр Володимирович сказав, що все склалось так як і домовлялись з хлопцями перед матчем.

Я нічого не буду казати про ті тактичні настанови, які ми намагалися донести стосовно суперника, адже в нас попереду ще матч-відповідь, але загалом хлопці виконали все, про що ми просили. Що найбільше сподобалося, що навіть подарувавши опонентам пенальті, мої підопічні не знітилися, продовжили дотримуватися плану на гру. Як би не складався матч, ми маємо бути до фінального свистка сконцентрованими,

– сказав Шовкоський.

Другий матч між Партизаном і Динамо відбудеться 31 липня о 21:00 (за київським часом) у Белграді. Переможець пари зустрінеться з віце-чемпіоном Шотландії футбольним клубом Рейнджерс в третьому раунді кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів.