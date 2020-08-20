19 августа состоялись 12 матчей первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 2020/21. Двое украинцев покинули турнир.

Победители этой стадии отбора определяются по итогам одной игры. Еще пять матчей состоялись 18 августа, пишет 24 канал.

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Двое украинцев покинули Лигу чемпионов

В первом матче игрового дня Вакуленко в составе "Арарата" уступил в овертайме "Омонии". Украинец сыграл весь матч и заработал желтую карточку. "Ференцварош", который возглавляет Сергей Ребров, уверенно победил шведский "Юргорден". В составе команды весь поединок на поле провел Харатин и часто строил атаки своей команды. Зубков же пропустил поединок из-за травмы.

Воспитанник донецкого "Шахтера" Ефремов вышел на поле в составе "Судувы" в матче против "Флоры". Украинский правый защитник ушел с поля еще при проигрышном счете, а "Судува" показала характер и сумела выйти дальше благодаря серии 11-метровых ударов. Шарпар вылетел из Лиги чемпионов вместе с "Ригой". Его клуб неудачно съездил в Израиль в местный "Маккаби Тель-Авив".

Близниченко в составе "Шерифа" вышел на последних минутах встречи против "Фоли". Молдаване дома переиграли "Фолу" из Люксембурга.

Результаты квалификации Лиги чемпионов

Молде (Норвегия) – КуПС (Финляндия) – 5:0

Голы: Хестад, 26, Эйкрем, 38, Омойюанфо, 65, Педерсен, 90, Кнудтзон, 90+3

Флора (Эстония) – Судува (Литва) – 1:1 (по пенальти – 2:4)

Голы: Саппинен, 49 – Топчагич, 78 (п)

Целе (Словения) – Дандолк (Ирландия) – 3:0

Голы: Керин, 43, Визингер, 89, Дангубич, 90+5

Динамо Тбилиси (Грузия) – Тирана (Албания) – 0:2

Голы: Торасса, 45+4, Исмайлгечи, 86

Ференцварош (Венгрия) – Юргорден (Швеция) – 2:0

Голы: Нгуен, 33, 62

Маккаби Тель-Авив (Израиль) – Рига (Латвия) – 2:0

Голы: Блекмен, 58 (п), 87 (п)

Коннас-Ки (Уэльс) – Сараево (Босния и Герцеговина) – 0:2

Голы: Татар, 16, 65

Будучность (Чорногория) – Лудогорец (Болгария) – 1:3

Голы: Чукович, 31 – Игинио, 12, Чибота, 25, Соуза, 90+3

Шериф (Молдова) – Фола (Люксембург) – 2:0

Голы: Абанг, 36, Лукич, 80

Флориана (Мальта) – Клуж (Румыния) – 0:2

Голы: Сестор, 53, Голофца, 90+7