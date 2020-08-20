19 серпня відбулися 12 матчів першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2020/21. Двоє українців покинули турнір.

Переможці цієї стадії відбору визначаються за підсумками однієї гри. Ще п'ять матчів відбулись 18 серпня, пише 24 канал.

​До теми: Ліга чемпіонів: результати відбіркового етапу 18 серпня

Два українці покинули Лігу чемпіонів

У першому матчі ігрового дня Вакуленко в складі "Арарата" поступився в овертаймі "Омонії". Українець зіграв увесь матч і заробив жовту картку. "Ференцварош", який очолює Сергій Ребров, впевнено переміг швецький "Юргорден". У складі команди весь поєдинок на полі провів Харатін та часто будував атаки своєї команди. Зубков ж пропускав поєдинок через травму.

Вихованець донецького "Шахтаря" Єфремов вийшов на поле у складі "Судуви" у матчі проти "Флори". Український правий захисник пішов з поля ще за програшного рахунку, а "Судува" показала характер та зуміла вийти далі завдяки серії 11-метрових ударів. Шарпар вилетів з Ліги чемпіонів разом з "Ригою". Його клуб невдало з'їздив у Ізраїль до місцевого "Маккабі Тель-Авів".

Блізніченко у складі "Шерифу" вийшов на останніх хвилинах зустрічі проти "Фоли". Молдовани вдома переграли "Фолу" з Люксембургу.

Результати кваліфікації Ліги чемпіонів

Мольде (Норвегія) – КуПС (Фінляндія) – 5:0

Голи: Хестад, 26, Ейкрем, 38, Омойюанфо, 65, Педерсен, 90, Кнудтзон, 90+3

Флора (Естонія) – Судува (Литва) – 1:1 (по пенальті – 2:4)

Голи: Саппінен, 49 – Топчагіч, 78 (п)

Целє (Словенія) – Дандолк (Ірландія) – 3:0

Голи: Керін, 43, Візінгер, 89, Дангубіч, 90+5

Динамо Тбілісі (Грузія) – Тірана (Албанія) – 0:2

Голи: Торасса, 45+4, Ісмайлгечі, 86

Ференцварош (Угорщина) – Юргорден (Швеція) – 2:0

Голи: Нгуен, 33, 62

Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) – Рига (Латвія) – 2:0

Голи: Блекмен, 58 (п), 87 (п)

Коннас-Кі (Уельс) – Сараєво (Боснія та Герцеговина) – 0:2

Голи: Татар, 16, 65

Будучность (Чорногорія) – Лудогорець (Болгарія) – 1:3

Голи: Чуковіч, 31 – Ігініо, 12, Чібота, 25, Соуза, 90+3

Шериф (Молдова) – Фола (Люксембург) – 2:0

Голи: Абанг, 36, Лукіч, 80

Флоріана (Мальта) – Клуж (Румунія) – 0:2

Голи: Сестор, 53, Голофца, 90+7