В футболе нет ничего невозможного, – Йовичевич о предстоящей игре Шахтера против Селтика в ЛЧ

Во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов Шахтер встретится с Селтиком. Главный тренер "горняков" Игорь Йовичевич поделился ожиданиями перед игрой.

Йовичевич: Мы не можем уступить

На предматчевой пресс-конференции Игорь Йовичевич рассказал о "помощи" от Шведа, нервозности перед игрой и "домашних" матчах еврокубков в Польше.

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В Шахтере есть один "козырь", это Марьян Швед – бывший футболист Селтика. Хотя украинец не слишком долго поиграл за шотландский клуб, но мог дать некоторую информацию о сопернике тренерскому штабу "горняков".

Хорватский специалист отметил, что Швед не смог сильно помочь, ведь в Селтике произошли изменения по сравнению с тем временем, когда там выступал Марьян. Йовичевич отметил будущего оппонента.

Они убедительно смотрятся, играют в динамичный агрессивный, комбинационный футбол атакующего типа. Как минимум нам будет трудно противостоять в желании, динамике, борьбе, единоборствах, но мы не можем уступить,

– сказал тренер Шахтера.

Швед стал игроком Селтика зимой 2019, перейдя из львовских Карпат. Однако уже на следующий день украинец вернулся во львовскую команду по правам аренды. После ее окончания прилетел в Глазго, но пробывший там до середины августа 2020-го стал отдан в аренду в бельгийский Мехелен, с которым впоследствии подписал полноценный контракт. Теперь футболист Шахтера.

Главный вождь дончан заверил, что в первом матче против Лейпцига, в котором Шахтер праздновал разгромную победу 1:4, доказал, что этот молодой коллектив "горит" футболом и стремится к большим победам в будущем.

"В команде хорошая атмосфера, все готовы к матчу"

Йовичевич заявил, что у каждого из своих подопечных есть шанс выйти на футбольное поле в игре против Селтика.

Ждем тяжелого матча, однако хотим получить удовольствие и убедить себя, что мы можем еще раз сыграть на том же уровне, что и с Лейпцигом. В команде хорошая атмосфера, все готовы к матчу, но чтобы все закончилось положительно, нужно совпадение многих факторов. Мы готовы и мы можем!,

– ответил наставник дончан.

Ответил Йовичевич и на вопрос о месте проведения "домашних" матчей его команды. Напомним, что все домашние поединки Шахтера в еврокубках проводятся в польской Варшаве.

Тренировку "горняки" проводят на тренировочной базе Легии. Йовичевич поблагодарил польский клуб за теплый прием и гостеприимство. Хорватский тренер рассказал, что на этой базе все необходимое, чтобы успешно подготовиться к поединкам.

О матчах в Польше и поддержке болельщиков

Йовичевич надеется, что на "домашнем" матче в Варшаве на трибунах будет настоящий аншлаг. Многие украинцы на правах беженцев выехали в Польшу, поэтому смогут поддержать родную команду в Лиге чемпионов.

"Хотелось бы получить толчок и энергию от болельщиков биться от первых минут до последних, думая о победе и о том, как ее достичь. Они должны гордиться нашими бойцовскими качествами – мы будем играть для болельщиков. Сейчас все не в лучших условиях, и многие из них тех, кто завтра будет на стадионе, испытывают трудности, мы это понимаем", – ответил хорват.

Хорватский наставник назвал всех соперников Шахтера в группе фаворитами, но верит в победу своей команды над Селтиком.

Будем играть не только за Шахтер, но и за болельщиков. Надеюсь, завтра все вместе мы успешно проведем матч, хотя ни в одной игре Лиги чемпионов мы не фавориты, фавориты – Лейпциг, Селтик и Реал. Мы скромны, понимаем, на что способны, однако, если есть энергия от болельщика, то в футболе нет ничего невозможного. Мы верим в победу,

– добавил тренер донецкого клуба.

Матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер – Селтик состоится 14 сентября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19.45 по Киеву. "Горняки" подходят к поединку в боевом составе.