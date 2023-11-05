Ивано-Франковский Ураган сообщил об избиении своего игрока представителями хмельницкого Сокола. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте клуба.

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Что произошло в Хмельницком

В субботу, 4 ноября, в Хмельницком проходил матч 9-го тура Эстра-лиги между местным Соколом и Ураганом из Ивано-Франковска. На 17-й минуте поединок был остановлен из-за воздушной тревоги. К этому моменту гости вели со счетом 2:0. Делегат АФУ с согласия клубов принял решение отменить матч и перенести игру.

После выхода из раздевалки один из игроков Урагана услышал в свой адрес нецензурную брань. Словесный конфликт перерос в драку. По информации Урагана, инициатором был один из бывших спонсоров Сокола, а затем к избиению присоединился один из тренеров хмельницкой команды.

"Факт этих позорных действий занесен в протокол матча. Также в травмпункте было проведено обследование игрока для определения телесных повреждений.

Заявление от игрока для привлечения к ответственности виновных было зарегистрировано в одном из отделений полиции Хмельницкого. Представители НФК Ураган готовят все необходимые документы в КГК УАФ.

Верим, что будет принято справедливое решение по предотвращению повторений подобных инцидентов в будущем, ведь таким поступкам не место в спорте и жизни", – говорится в заявлении Урагана.

Отметим, что в чемпионате Украины Сокол и Ураган сыграли по 8 матчей. В турнирной таблице команда из Ивано-Франковска идет на втором месте, имея в активе 19 очков. У Сокола 14 баллов и 4 место. Лидирует в первенстве Aurora-Clust из Киева.