Йовичевич признался, кого не хочет видеть в составе Реала в игре против Шахтера в ЛЧ

5 октября донецкий Шахтер сыграет на выезде против Реала в 3-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Тренер "горняков" Игорь Йовичевич пообщался с прессой в преддверии игры.

Йовичевич: Это один из лучших футболистов

Главный тренер донецкого клуба отметил Луку Модрича. Игорь Йовичевич назвал своего земляка одной из ключевых фигур в игре Реала.

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Отметим, что полузащитник восстановился от повреждения, полученного на фоне усталости в матчах за сборную Хорватии. Ожидалось, что возобновление Модрича продлится до "Эль-Классико" против Барселоны, которое запланировано на 16 октября, но возвращение лидера на футбольное поле состоится значительно быстрее.

Йовичевич откровенно рассказал, что не хотел бы видеть в стартовом составе "Королевского клуба" своего земляка. Тренер Шахтера надеется, что тренерский штаб "сливочных" побережет своего лидера.

Модрич является очень важной персоной для хорватской сборной, он может служить образцом для всех своих партнеров по команде, и сборная Хорватии очень нуждается в таком игроке. Однако, с другой стороны, нам бы хотелось, чтобы его сохранили завтра и он не сыграл против нас. Я понимаю, что он тренируется, и завтра будет готов. Мы знаем, что это один из лучших футболистов и готовы играть против лучших игроков. Мы также выставим своих лучших игроков,

– сказал Йовичевич.

Наставник дончан заверил, что принявший участие в предматчевой прессконференции защитник Реала Дани Карвахаль будет иметь много проблем на фланге, которые будет пытаться ему создать Михаил Мудрик.

Похоже, что надежды Йовичевича могут стать реальностью. Главный тренер Реала Карло Анчелотти сомневается, выставит ли Модрича с первых минут матча против Шахтера.

Матч Лиги чемпионов Реал-Шахтер состоится 5 октября в 22:00 по Киеву.