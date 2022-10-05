Йовічевіч: Це один із найкращих футболістів

Головний тренер донецького клубу відзначив Луку Модрича. Ігор Йовічевіч назвав свого земляка однією з ключових фігур у грі Реала.

До теми Реал – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Відзначимо, що півзахисник відновився від пошкодження, яке отримав на фоні втоми у матчах за збірну Хорватії. Очікувалось, що відновлення Модрича буде тривати до "Ель-Класіко" проти Барселони, яке заплановане на 16 жовтня, але повернення лідера на футбольне поле відбудеться значно швидше.

Йовічевіч відверто розповів, що не хотів би бачити у стартовому складі "Королівського клубу" свого земляка. Тренер Шахтаря сподівається, що тренерський штаб "вершкових" побереже свого лідера.

Модрич є надзвичайно важливою персоною для хорватської збірної, він може служити взірцем для всіх своїх партнерів по команді, і збірна Хорватії дуже потребує такого гравця. Проте, з іншого боку, нам би хотілося, щоб його поберегли завтра і він не зіграв проти нас. Я розумію, що він тренується й завтра буде готовий. Ми знаємо, що це один з найкращих футболістів, і готові грати проти найкращих гравців. Ми також виставимо своїх найкращих гравців,

– сказав Йовічевіч.

Наставник донеччан запевнив, що захисник Реала Дані Карвахаль, який взяв участь у передматчевій пресконференції, буде мати багато проблем на фланзі, які буде намагатись йому створити Михайло Мудрик.

Здається, що сподівання Йовічевіча можуть стати реальністю. Головний тренер Реала Карло Анчелотті сумнівається, чи виставить Модрича з перших хвилин матчу проти Шахтаря.

Зверніть увагу! Матч Ліги чемпіонів Реал – Шахтар відбудеться 5 жовтня о 22:00 за Києвом.