ИГИЛ угрожает терактами на футбольных матчах Лиги чемпионов: какие стадионы под угрозой
Источник:Marca
Во вторник, 9 апреля, начинается стадия 1/4 финала Лиги чемпионов. Безопасность в этих матчах находится под угрозой.
Дополнительные риски возникли из-за террористической организации ИГИЛ. Она через фонд Аль-Азаима распространила сообщение, в котором открыто угрожает терактом.
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Лунин и Зинченко в опасности
Этот ресурс опубликовал изображение с вооруженным человеком и названиями стадионов, на которых пройдут четвертьфинальные матчи Лиги Чемпионов на этой неделе – "Эмирейтс Стэдиум", "Парк де Пренс", "Метрополитано" и "Сантьяго Бернабеу".
На постере также присутствует надпись "Убить их всех".
ИГИЛ угрожает провести теракты на матчах ЛЧ / Фото с сайта Marca
Отметим, что ИГИЛ уже несколько раз четко давал понять, что его прицел направлен на то, что организация называет "мягкими целями", например, на крупные спортивные события.
Напомним, что в первых матчах четвертьфинала Лиги чемпионов встретятся:
- Реал – Манчестер Сити
- ПСЖ – Барселона
- Арсенал – Бавария
- Атлетико – Боруссия Дортмунд
В двух из этих пар участие в поединках примут футболисты сборной Украины – Андрей Лунин и Александр Зинченко. Все матчи начнутся в 22:00.
По информации испанского издания, местные органы безопасности уже проинформировали Реал об угрозе со стороны ИГИЛ. Сейчас приняты усиленные меры безопасности, а Министерство внутренних дел Испании присвоило этому поединку категорию "с повышенным риском".Справка. Ответные матчи состоятся 16 и 17 апреля. Действующим чемпионом Лиги чемпионов является Манчестер Сити.