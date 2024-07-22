Киевляне отобрались в этот турнир как действующий вице-чемпион УПЛ. Для попадания в групповой этап надо преодолеть 3 круга отбора.

Читайте также Полный абсурд: соперник Динамо требует отстранения известного комментатора после огненного спича

Кто попал в заявку Динамо на матчи с Партизаном

На сайте УЕФА появилась заявка Динамо на матчи против белградского клуба, который накануне братался с московским ЦСКА. В нее вошли 24 футболиста.

Вратари : Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун

: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун Защитники : Константин Вивчаренко, Денис Попов, Александр Караваев, Александр Тымчик, Брайан Себальйос, Тарас Михавко, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак

: Константин Вивчаренко, Денис Попов, Александр Караваев, Александр Тымчик, Брайан Себальйос, Тарас Михавко, Кристиан Биловар, Владислав Дубинчак Полузащитники : Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Джастин Лонвейк, Александр Андриевский, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Самба Диалло, Александр Пихаленок

: Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Джастин Лонвейк, Александр Андриевский, Владислав Кабаев, Виталий Буяльский, Самба Диалло, Александр Пихаленок Нападающие: Владислав Ванат, Владислав Супряга, Матвей Пономаренко.

Отметим, что в заявке отсутствуют Назар Волошин и Максим Дячук. Также в нее не попали новички "бело-синих" Валентин Рубчинский и Максим Брагару, которые находятся в составе олимпийской сборной Украины.

Напомним, что матч состоится в Люблине и начнется в 21:00. Его можно будет посмотреть на телеканале "2+2", а также на ютуб-канале "Динамо Киев".