Италия получила пятую путевку в Лигу чемпионов и может получить еще и шестую: детали регламента УЕФА
Клубы Серии А удачно провели этот сезон, поэтому заслужили дополнительное место в Лиге чемпионов на следующий год. Еще на одну бонусную путевку претендуют Германия и Англия.
Начиная с сезона 2024-2025, Лига чемпионов будет иметь новый формат. На основной стадии команды не будут делиться на группы, а будут оформлены в одну турнирную таблицу, пишет 24 канал.
По теме Вылет Ливерпуля и Трубина, успех Рома и крутой Байер: кто вышел в полуфинал Лиги Европы
Дополнительное место в ЛЧ для Италии
Кроме того, две лучшие ассоциации по итогам этого сезона получат по одному дополнительному пропуску в Лигу чемпионов. Уже известно, что одна из этих путевок достанется Серии А.
Италия уверенно лидирует в сезонном рейтинге и уж точно не вылетит из топ-двойки. В Англии, которая идет третьей, в еврокубках осталась только Астон Вилла (Лига конференций).
Таким образом, от Италии в Лигу чемпионов попадет топ-5 команд сезона в Серии А. Сейчас это пятое место занимает Рома. Более того, Серия А может даже шестерых представителей иметь в ЛЧ.
Кто еще претендует на дополнительную путевку
Для этого необходимо, чтобы Рома или Аталанта выиграли Лигу Европы и финишировали в чемпионате ниже пятого места. На вторую дополнительную путевку в Лигу чемпионов претендуют Германия и Англия.
Читайте также Триумф Фиорентины и вылет Фонсеки: видео голов и результаты 1/4 финала Лиги Конференций
Бундеслига опережает АПЛ в сезонном рейтинге на 0,553 балла и при этом имеет активными три клуба (Бавария и Боруссия Д в ЛЧ и Байер – в ЛЕ). Англия сможет опередить немцев только при двух условиях:
- Астон Вилла выиграет Лигу конференций, победив во всех матчах
- немецкие клубы получат меньше четырех очков и вылетят в полуфиналах
Новый формат Лиги чемпионов
В целом же количество участников Лиги чемпионов будет увеличено до 36-ти, все участники будут разделены на четыре корзины по 9 команд. Каждый клуб сыграет по 8 матчей с разными соперниками – с двумя из каждой корзины.
Стоит знать Все карты в руки Лунину: кто стал главным фаворитом Лиги чемпионов после вылета Манчестер Сити
В 1/8 финала попадут напрямую первые восемь команд. В свою очередь клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, сойдутся в стыковом раунде за право сыграть в 1/8 финала. Финал пройдет 31 мая 2025 года в Мюнхене.