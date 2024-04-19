Починаючи з сезону 2024-2025, Ліга чемпіонів матиме новий формат. На основній стадії команди не будуть ділитися на групи, а будуть оформлені в одну турнірну таблицю, пише 24 канал.

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Додаткове місце в ЛЧ для Італії

Крім того, дві найкращі асоціації за підсумком цього сезону отримають по одній додатковій перепустці в Лігу чемпіонів. Вже відомо, що одна з цих путівок дістанеться Серії А.

Італія впевнено лідирує у сезонному рейтингу і вже точно не вилетить з топ-двійки. У Англії, яка йде третьою, в єврокубках лишилась лише Астон Вілла (Ліга конференцій).

Таким чином, від Італії в Лігу чемпіонів потрапить топ-5 команд сезону в Серії А. Наразі це п'яте місце посідає Рома. Ба більше, Серія А може навіть шістьох представників мати в ЛЧ.

Хто ще претендує на додаткову путівку

Для цього необхідно, щоб Рома або Аталанта виграли Лігу Європи та фінішували у чемпіонаті нижче п'ятого місця. На другу додаткову путівку в Лігу чемпіонів претендують Німеччина та Англія.

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Бундесліга випереджає АПЛ в сезонному рейтингу на 0,553 бала і при цьому має активними три клуби (Баварія та Боруссія Д в ЛЧ та Баєр – в ЛЄ). Англія зможе випередити німців лише за двох умов:

Астон Вілла виграє Лігу конференцій, перемігши у всіх матчах

німецькі клуби здобудуть менше чотирьох очок та вилетять у півфіналах

Новий формат Ліги чемпіонів

Загалом же кількість учасників Ліги чемпіонів буде збільшена до 36-ти, всі учасники будуть поділені на чотири кошики по 9 команд. Кожен луб зіграє по 8 матчів з різними суперниками – з двома з кожного кошика.

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В 1/8 фіналу потраплять напряму перші вісім команд. У свою чергу клуби, що посядуть місця з 9-го по 24-те, зійдуться у стиковому раунді за право зіграти в 1/8 фіналу. Фінал пройде 31 травня 2025 року в Мюнхені.