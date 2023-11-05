С Левандовским, но без капитана: Барселона объявила заявку на матч против Шахтера в ЛЧ

В субботу, 4 ноября, Барселона минимально обыграла на выезде Реал Сосьедад 0:1. А уже на следующий день начала готовиться к ближайшему поединку 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против Шахтера.

5 ноября каталонцы объявили заявку команды, которая отправится в Гамбург на выездную игру Лиги чемпионов против донецкого Шахтера, которая будет уже второй очной встречей подряд. Список Барселоны состоит из 21 футболиста.

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Усиление перед второй встречей с "горняками"

В заявку "блаугранас" не попали травмированный капитан Серхио Роберто и полузащитник Фрэнки де Йонг, о потере которого сообщали еще раньше. Футболист продолжает восстанавливаться от травмы.

Заявка Барселоны:

Вратари: Тер Штеген, Пенья, Астралага.

Тер Штеген, Пенья, Астралага. Защитники: Канселу, Бальде, Араухо, Иньиго Мартинес, Кристенсен, Маркос Алонсо, Кунде.

Канселу, Бальде, Араухо, Иньиго Мартинес, Кристенсен, Маркос Алонсо, Кунде. Полузащитники: Гави, Педри, Ориоль Ромеу, Гюндоган, Фермин Лопес, Касадо.

Гави, Педри, Ориоль Ромеу, Гюндоган, Фермин Лопес, Касадо. Нападающие: Ферран Торрес, Левандовски, Рафинья, Жоау Феликс, Ямал.



Заявка Барселоны на матч против Шахтера / Фото испанского клуба

В Лигу чемпионов возвращаются Роберт Левандовский и Педри, которые не играли против "кротов" в предыдущей игре 3-го тура группового раунда. Это усложняет ситуацию для защитников Шахтера.

Напомним, что первая игра между Барселоной и Шахтером закончилась победой команды Хави 2:1.

Матч Шахтер – Барселона начнется 7 ноября в 19:45 (по киевскому времени).

Перед выездом в немецкий Гамбург испанский гранд одержал минимальную победу на выезде над Реал Сосьедад 0:1. Единственный и победный гол во встрече забил центрбек Рональд Араухо на 2-й компенсированной минуте до поединка.