УЕФА объявил лучших игроков и сборную сезона в Лиге чемпионов: нашлось ли там место Лунину

В субботу, 1 июня, состоялся финал Лиги чемпионов. На "Уэмбли" мадридский Реал встречался с дортмундской Боруссией.

"Сливочные" одержали победу со счетом 2:0. Этот титул стал уже 15-м в этом турнире для "королевского" клуба.

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Одноклубники Лунина среди лучших

После этого УЕФА отметил футболистов индивидуальными наградами. Также союз европейских футбольных ассоциаций составил символическую сборную турнира сезона-2023/2024.

MVP нынешней кампании в Лиге чемпионов выбрали вингера Реала Винисиуса Жуниора. Лучшим молодым игроком турнира стал его одноклубник Джуд Беллингем.



Индивидуальные награды от УЕФА в ЛЧ-2023/2024 / Фото из соцсетей УЕФА

Большие шансы попасть в символическую сборную имел Андрей Лунин. Он продемонстрировал несколько ярких перформансов в матчах плей-офф и отражал пенальти на групповом этапе. Однако эксперты сделали выбор в пользу вратаря Боруссии Дортмунд Грегора Кобеля.

Всего же в итоговую одиннадцатку вошли игроки из пяти клубов. По четыре из команд-финалисток, а также по одному представителю из Манчестер Сити, Баварии и ПСЖ.

Символическая сборная Лиги чемпионов-2023/2024: Кобель (Боруссия Дортмунд) – Карвахаль (Реал), Рюдигер (Реал), Хуммельс (Боруссия Дортмунд), Маатсен (Боруссия Дортмунд) – Витинья (ПСЖ), Забитцер (Боруссия Дортмунд), Беллингем (Реал) – Фоден (Манчестер Сити), Винисиус Жуниор (Реал) – Кейн (Бавария).



Символическая сборная ЛЧ-2023/2024 / Фото из соцсетей УЕФА

. В нынешнем сезоне Андрей Лунин провел 8 матчей в Лиге чемпионов, в которых пропустил 10 голов. Он дважды оставлял свои ворота "сухими". установил рекорд Реала по количеству сейвов в одном матче ЛЧ (10), отбил пенальти против Браги и выиграл серию 11-метровых в дуэли против Манчестер Сити.

Отметим, что Грегор Кобель при этом провел 12 матчей в турнире, в которых также 10 раз доставал мяч из сетки своих ворот, но имеет 6 поединков "на ноль" в своем активе.