УЕФА объявил лучших игроков и сборную сезона в Лиге чемпионов: нашлось ли там место Лунину
Источник:УЕФА
В субботу, 1 июня, состоялся финал Лиги чемпионов. На "Уэмбли" мадридский Реал встречался с дортмундской Боруссией.
"Сливочные" одержали победу со счетом 2:0. Этот титул стал уже 15-м в этом турнире для "королевского" клуба.
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Одноклубники Лунина среди лучших
После этого УЕФА отметил футболистов индивидуальными наградами. Также союз европейских футбольных ассоциаций составил символическую сборную турнира сезона-2023/2024.
MVP нынешней кампании в Лиге чемпионов выбрали вингера Реала Винисиуса Жуниора. Лучшим молодым игроком турнира стал его одноклубник Джуд Беллингем.
Индивидуальные награды от УЕФА в ЛЧ-2023/2024 / Фото из соцсетей УЕФА
Большие шансы попасть в символическую сборную имел Андрей Лунин. Он продемонстрировал несколько ярких перформансов в матчах плей-офф и отражал пенальти на групповом этапе. Однако эксперты сделали выбор в пользу вратаря Боруссии Дортмунд Грегора Кобеля.
Всего же в итоговую одиннадцатку вошли игроки из пяти клубов. По четыре из команд-финалисток, а также по одному представителю из Манчестер Сити, Баварии и ПСЖ.
Символическая сборная Лиги чемпионов-2023/2024: Кобель (Боруссия Дортмунд) – Карвахаль (Реал), Рюдигер (Реал), Хуммельс (Боруссия Дортмунд), Маатсен (Боруссия Дортмунд) – Витинья (ПСЖ), Забитцер (Боруссия Дортмунд), Беллингем (Реал) – Фоден (Манчестер Сити), Винисиус Жуниор (Реал) – Кейн (Бавария).
Символическая сборная ЛЧ-2023/2024 / Фото из соцсетей УЕФА
Отметим, что Грегор Кобель при этом провел 12 матчей в турнире, в которых также 10 раз доставал мяч из сетки своих ворот, но имеет 6 поединков "на ноль" в своем активе.