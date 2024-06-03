"Вершкові" здобули перемогу з рахунком 2:0. Цей титул став уже 15-м у цьому турнірі для "королівського" клубу.
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Одноклубники Луніна серед найкращих
Після цього УЄФА відзначив футболістів індивідуальними нагородами. Також союз європейських футбольних асоціацій склав символічну збірну турніру сезону-2023/2024.
MVP нинішньої кампанії в Лізі чемпіонів обрали вінгера Реала Вінісіуса Жуніора. Найкращим молодим гравцем турніру став його одноклубник Джуд Беллінгем.
Індивідуальні нагороди від УЄФА в ЛЧ-2023/2024 / Фото з соцмереж УЄФА
Великі шанси потрапити до символічної збірної мав Андрій Лунін. Він продемонстрував декілька яскравих перформансів у матчах плей-оф та відбивав пенальті на груповому етапі. Проте експерти зробили вибір на користь воротаря Боруссії Дортмунд Грегора Кобеля.
Всього ж до підсумкової одинадцятки ввійшли гравці з п'яти клубів. По чотири з команд-фіналісток, а також по одному представнику з Манчестер Сіті, Баварії та ПСЖ.
Символічна збірна Ліги чемпіонів-2023/2024: Кобель (Боруссія Дортмунд) – Карвахаль (Реал), Рюдігер (Реал), Хуммельс (Боруссія Дортмунд), Маатсен (Боруссія Дортмунд) – Вітінья (ПСЖ), Забітцер (Боруссія Дортмунд), Беллінгем (Реал) – Фоден (Манчестер Сіті), Вінісіус Жуніор (Реал) – Кейн (Баварія).
Символічна збірна ЛЧ-2023/2024 / Фото з соцмереж УЄФА
Відзначимо, що Грегор Кобель при цьому провів 12 матчів у турнірі, в яких також 10 разів діставав м'яч з сітки своїх воріт, але має 6 поєдинків "на нуль" у своєму активі.