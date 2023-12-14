Акцент на защитной линии: два игрока Шахтера вошли в сборную группового раунда ЛЧ

Шахтер закончил свой путь в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов-2023/2024. Второе поражение от Порта лишило "горняков" выхода в плей-офф ЛЧ.

Команда Марино Пушича после 1:3 в первом туре еще добавила к этому выездное поражение со счетом 5:3. К сожалению, "кротам" не удалось продолжить свои выступления в Лиге чемпионов. Однако без еврокубков не осталось. Весной дончане сыграют в Лиге Европы.

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Два "горняка" в сборной группового раунда ЛЧ

Из группы "Н" в плей-офф ЛЧ-2023/2024 вышли Барселона и Порту. Антверпен, занявший последнее место в квартете, но неожиданно нанесший поражение Барселоне в последнем 6-м туре (3:2).

Портал WhoScored составил сборную группового раунда ЛЧ по футболистам клубов, выступающим в квартете "Н". Больше всего здесь нашлось места игрокам португальского гранда – 5 футболистов. Еще 5 исполнителя в сборной из Барселоны.

Также эксперты разбавили эту компанию футболистами Шахтера. WhoScored отметил защитное звено "горняков". Голкипер Дмитрий Ризнык и фланговый защитник Ираклий Азаров попали в сборную группового этапа ЛЧ в своем квартете.

Следует отметить, что у топ-11 нет ни одного футболиста из состава аутсайдера группы "Н".



Сборная группового этапа ЛЧ в квартете "Н" / Скриншот из WhoScored

Ризнык защищал владения Шахтера во всех шести матчах группового этапа ЛЧ, в которых пропустил 12 голов и в двух поединках отыграл на ноль. Что касается Азарова, то Иракли принял участие в 4-х из шести матчей Лиги чемпионов, в которых отличился ассистом.