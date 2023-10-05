Подвиг Шахтера, феерия в Мадриде, Ньюкасл бьет ПСЖ: все результаты Лиги чемпионов за 4 октября

Четвертый игровой день ЛЧ подарил болельщикам немало топовых сражений. Украинцам он подарил невероятные эмоции от матча в Бельгии. Вашему вниманию – результаты всех игр за среду.

На этой неделе в Лиге чемпионов проходят матчи второго тура групповой стадии сезона 2023-2024. На среду, 4 октября, запланированы восемь матчей в квартетах E, F, G и H, пишет 24 канал.

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На ранний слот (19:45 по Киеву) были вынесены две встречи, в том числе с участием чемпиона УПЛ Шахтера. Дончане в первом тайме провалились, дважды пропустив от Антверпена.

Впрочем невероятный камбэк после перерыва позволил подопечным ван Леувен вырвать победу. Также уже отыграли свой матч Атлетико и Фейеноорд. Команды выдали сумасшедший первый тайм с четырьмя ударами и победу хозяевам принес Мората.

В вечерний слот сыграли соперники Шахтера по группе, Барселона минимально одолела Порту. Впрочем, главное внимание буа приковано к матчам группы F, где Боруссия принимала Милан, а ПСЖ приехал в гости в Ньюкасл.

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И если в Дортмунде голов не забивали, то англичане смогли удивить парижан. Три гола за 50 минут по сути гарантировали подопечным Эдди Хау первую победу в этом евросезоне.

Группа Е

Атлетико – Фейеноорд 3:2 (Мората, 12, 47, Гризманн, 45+4 – Эрмосо, 7 (аг), Ганцко, 34)

Селтик – Лацио 1:2 (Фурухаси, 12 – Весино, 29, Педро, 90+6)

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Атлетико 1 1 0 4-3 4 2 Лацио 1 1 0 3-2 4 3 Фейеноорд 1 0 1 4-3 3 4 Селтик 0 0 2 1-4 0

Группа F

Ньюкасл – ПСЖ 4:1 (Альмирон, 11, Берн, 39, Лонгстафф, 50, Шер, 90+1 – Люка Эрнандес, 56)

Боруссия Д – Милан 0:0

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Ньюкасл 1 1 0 4-1 4 2 ПСЖ 1 0 1 3-4 4 3 Милан 0 2 0 0-0 2 4 Боруссия Д 0 1 1 0-2 1

Группа G

Лейпциг – Манчестер Сити 1:3 (Опенда, 48 – Фоден, 25, Альварес, 84, Доку, 90+2)

Црвена Звезда – Янг Бойз 2:2 (Ндиае, 35, Букари, 89 – Угрини

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Манчестер Сити 2 0 0 6-2 6 2 Лейпциг 1 0 1 4-4 3 3 Янг Бойз 0 1 1 3-5 1 4 Црвена Звезда 0 1 1 3-5 1

Группа H

Антверпен – Шахтер 2:3 (Муджа, 3, Баликвиша, 33 – Сикан, 48, 76, Ракицкий, 71)

Порту – Барселона 0:1 (Ферран Торрес, 45+1)