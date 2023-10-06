На этой неделе в Лиге чемпионов состоялись матчи второго тура групповой стадии сезона 2023-2024. Он был успешен для представителя Украины, ведь Шахтер вырвал победу у Антверпена со счетом 3:2.

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В 16 играх было забито 55 голов и только в одной встрече была зафиксирована нулевая ничья (Боруссия Дортмунд – Милан). Вашему вниманию – топ-8 голов второго тура ЛЧ по версии 24 канала.

8. Антуан Гризманн (Атлетико – Фейеноорд)

Мадридцы устроили перестрелку с чемпионом Нидерландов и вышли победителем из нее благодаря дублю Альваро Морати. Впрочем, мяч Гризманна получился более красивым, ведь француз во время суеты в чужой площадке отважился на удар через себя.

Видеообзор матча:

7. Джамал Мусиала (Копенгаген – Бавария)

Мюнхенцы столкнулись с проблемами в столице Дании, но все же одержали волевую победу. Помог ее вырвать Мусиала, который технически пробросил мяч между двумя соперниками и нанес бильярдный выстрел с линии штрафной.

Видеообзор матча:

6. Адриен Томассон (Ланс – Арсенал)

Французы стали создателями одной из сенсаций во втором туре. После пропущенного гола Ланса удалась эффектная комбинация после ошибки кипера Арсенала. Как результат, Томассон взлету красиво наказал Райю за фейл.

Видеообзор матча:

5. Кастро (Унион – Брага)

Как и Шахтер, португальский клуб сумел вырвать победу после двух пропущенных голов. Финальную точку в удачном вояже в Берлин поставил Кастро, который филиграно пробил низом в дальний угол из-за пределов штрафной.

Видеообзор матча:

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4. Хулиан Альварес (Лейпциг – Манчестер Сити)

МанСити не без проблем сумел вывезти три очка из Германии. До 83 минут счет был 1:1, но Альварес красиво с места пробил после паса от Доку. Мяч по красивой траектории опустился в угол ворот "быков".

Видеообзор матча:

3. Фабиан Шер (Ньюкасл – ПСЖ)

Парижане довольно неожиданно с разгромом проиграли Ньюкаслу, не владевшему игровым преимуществом. Впрочем, "сороки" идеально реализовывали свои моменты, а супервыстрел от Шера в конце встречи лишь стал окончательным приговором для ПСЖ.

Видеообзор матча:

2. Джуд Беллингем (Наполи – Реал)

Англичанин показывает сумасшедшую игру после трансфера в Мадрид из Боруссии. В лобной игре ЛЧ против Наполи Джуд сначала ассистировал на Винисиуса, а затем и сам расписался в воротах Мерета после эффектного слалома из центра поля. Хавбек банально не замечал оппонентов!

Видео гола:

1. Брума (Унион – Брага)

Об этом матче уже было сказано выше, ведь победный гол Браги попал в наш хит-парад. Впрочем, пальму первенства смело отдаем второму голу португальцев. Брума отправил мяч по идеальной траектории в ворота берлинцев, сняв паутину с "девятки".

Видеообзор матча: