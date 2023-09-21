Видео лучших голов тура в Лиге чемпионов: суперудар от экс-игрока Шахтера и мяч вратаря

УЕФА назвал кандидатов на автора лучшего мяча в туре ЛЧ. Среди претендентов есть и Тэте, спасший Галатасарай от поражения.

В Лиге чемпионов 2023-2024 подошел к завершению первый тур групповой стадии. Представитель Украины Шахтер неудачно стартовал, уступив Порту (1:3).

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Игры показались довольно результативными – в 16-ти матчах было забито 48 голов. Это в среднем три мяча во встрече. Тем временем УЕФА выделил топ-четверку лучших глав тура.

В список вошел и гол эксвингера Шахтера Тете. Бразилец красивым ударом взлета помог Галатасараю вырвать ничью с Копенгагеном. Также среди претендентов есть и гол вратаря Лацио Ивана Проведя.

Видео лучших голов тура в Лиге чемпионов:

Кипер удачно откликнулся на подачу Луиса Альберто и спас бал для римлян. Так на награду претендуют голы форварда Барселоны Жоау Фелиша в ворота Антверпена и мяч хавбека Ланса Анджело Фульгини Севильи.

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Проголосовать за самый лучший гол недели можно на сайте УЕФА. Напомним, что действующим победителем Лиги чемпионов является Манчестер Сити, который летом одолел в финале Интер. Именно команда Пепа Гвардиолы и является фаворитом этого сезона.