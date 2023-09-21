У Лізі чемпіонів 2023-2024 підійшов до завершення перший тур групової стадії. Представник України Шахтар невдало стартував, поступившись Порту (1:3).

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Ігри видались досить результативними – у 16-ти матчах було забито 48 голів. Це в середньому три м'ячі у зустрічі. Тим часом УЄФА виділив топ-четвірку найкращих голів туру.

До переліку увійшов і гол ексвінгера Шахтаря Тете. Бразилець красивим ударом зльоту допоміг Галатасараю вирвати нічию з Копенгагеном. Також серед претендентів є і гол воротаря Лаціо Івана Проведеля.

Відео найкращих голів туру в Лізі чемпіонів:

Кіпер вдало відгукнувся на подачу Луїса Альберто та врятував бал для римлян. Таком на нагороду претендують голи форварда БАрселони Жоау Феліша у ворота Антверпена та м'яч хавбека Ланса Анджело Фульгіні Севільї.

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Проголосувати за найкращий гол тижня можна на сайті УЄФА. Нагадаємо, що чинним переможцем Ліги чемпіонів є Манчестер Сіті, який влітку здолав у фіналі Інтер. Саме команда Пепа Гвардіоли і є фаворитому цього сезону.