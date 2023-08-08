Хавбек сборной Украины помог чемпиону Польши одержать победу в Лиге чемпионов: видео гола

Владислав Кочергин демонстрирует стабильный уровень в Ракове. Украинец забил уже второй гол в квалификации ЛЧ, принесшего победу над Арисом.

В Лиге чемпионов на этой неделе проходят матчи 3 квалификационного раунда. К сожалению, участие в нем уже не принимает Днепр-1, который на прошлой стадии вылетел от Панатинаикоса, пишет 24 канал.

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Впрочем, еще есть украинцы, которые выступают в ЛЧ за другие команды. Одним из них есть Владислав Кочергин. 27-летний хавбек представляет чемпиона Польши Ракув.

В третьем квалификационном раунде команде достался в соперники Арис из Кипра. Владислав вышел в основу Ракува и уже в начале встречи открыл счет. Украинец запер прострел с фланга от Цебули.

Видео гола Кочергина:

Это помогло полякам одержать домашнюю победу со счетом 2:1. В середине второго тайма хозяева удвоили преимущество благодаря пенальти, но под конец для киприотов отыграли один мяч.

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Ответный матч пройдет в Лимассоле через неделю, 15 августа. Победитель пары Ракув – Арис сойдется за выход в групповой раунд ЛЧ с датским Копенгагеном или чешской Спартой.