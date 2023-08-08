В Лізі чемпіонів цього тижня проходять матчі 3 кваліфікаційного раунду. На жаль, участь у ньому вже не бере Дніпро-1, який на минулій стадії вилетів від Панатінаїкоса, пише 24 канал.

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Втім ще є українці, які виступають в ЛЧ за інші команди. Одним із них є Владислав Кочергін. 27-річний хавбек представляє чемпіона Польщі Ракув.

У третьому кваліфікаційному раунді команді дістався у суперники Аріс з Кіпра. Владислав вийшов в основі Ракува та вже на початку зустрічі відкрив рахунок. Українець замкнув простріл з флангу від Цебулі.

Відео голу Кочергіна:

Це допомогло полякам здобути домашню перемогу з рахунком 2:1. В середині другого тайму господарі подвоїли перевагу завдяки пенальті, але під кінець для кіпріотам відіграти один м'яч.

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Матч-відповідь пройде в Лімассолі за тиждень, 15 серпня. Переможець пари Ракув – Аріс зійдеться за вихід у груповий раунд ЛЧ з данським Копенгагеном або чеською Спартою.