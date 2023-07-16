Манчестер Сити готов защитить трофей: кого считают фаворитами Лиги чемпионов 2023-2024

У команды Пепа Гвардиолы есть неплохие шансы защитить звание клубного чемпиона Европы. Впрочем, чемпионы Германии и Франции готовы бросить ей вызов.

Уже через неделю первый украинский клуб стартует в Лиге чемпионов 2023-2024. Днепр-1 впервые сыграет в этом турнире и будет стартовать с игры 2 квалификационного раунда против Панатинаикоса, пишет 24 канал.

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Тем не менее, украинские команды далеко не фавориты турнира. Напомним, что в прошлом сезоне победителем Лиги чемпионов стал Манчестер Сити, который в финале минимально одолел Интер.

Это был первый триумф манкунианцев в главном турнире Европы. В новом сезоне Пеп Гвардиола намерена защитить трофей и развить успех.

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Букмекеры в это верят. Именно Манчестер Сити является главным фаворитом Лиги чемпионов в сезоне 2023-2024. Коэффициент успеха английского чемпиона составляет 3,00. Главным конкурентом Сити является Бавария, на чемпионство которой можно поставить за 8,00.

А вот победу финалиста последней ЛЧ Интера не очень-то ожидают, клуб не входит в топ-10 даже. Что касается представителей Украины, то на Шахтер выставлен коэффициент 151,00. А шансы Днепра-1 оценивают как минимальные – 500,00.

Главные фавориты Лиги чемпионов 2023-2024:

Манчестер Сити – 3,00

Бавария – 8,00

ПСЖ – 10,00

Реал – 11,00

Барселона – 13,00

Арсенал – 15,00

Наполи – 17,00

Манчестер Юнайтед – 17,00

Ньюкасл – 21,00

Боруссия Дортмунд – 26,00

Атлетико – 34,00

Интер – 34,00

Бенфика – 41,00

Милан – 41,00

Лейпциг – 41,00

Лацио – 51,00

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Лигу чемпионов ожидают изменения

Напомним, что рекордсменом по победам в Лиге чемпионов является мадридский Реал. Испанцы брали "ушастого" 14 раз, вдвое больше ближайшего преследователя Милан (7). А вот третий в рейтинге Ливерпуль (6) в этом сезоне в ЛЧ не сыграет.

К слову, сезон 2023-2024 будет последним в Лиге чемпионов с группами. С 2024 года основная стадия ЛЧ будет проходить по швейцарской схеме, когда 36 команд будут играть только против 8-10 клубов из своего списка и будут формировать общую турнирную таблицу.